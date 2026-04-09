Ученые придумали болезнь, а ИИ убедил весь мир в ее реальности

Ученые придумали болезнь, а ИИ убедил весь мир в ее реальности

Эксперимент с вымышленным заболеванием «биксонимания», который показал уязвимость систем искусственного интеллекта к дезинформации, провела медицинский исследователь Альмира Османович Тунстрем из Гетеборгского университета в Швеции в начале 2024 года.

По данным исследования, Тунстрем придумала несуществующую болезнь и разместила на сервере препринтов две фальшивые научные работы о ней. Ведущим автором статей указали вымышленного ученого Лазлива Изгубленовича, а его фотографию сгенерировал ИИ. При этом в текстах оставили явные признаки подделки, в том числе упоминания несуществующего университета и «Академии Звездного Флота».

Несмотря на это, крупные нейросети начали воспроизводить сведения о биксонимании как о реальном заболевании.

В апреле 2024 года Copilot от Microsoft Bing назвал его «интригующим и относительно редким», а Gemini от Google связал болезнь с воздействием синего света и посоветовал обратиться к офтальмологу. Позже некоторые модели начали сомневаться в существовании болезни, однако эта реакция оказалась непоследовательной. Так, ChatGPT в 2026 году сначала назвал биксониманию выдумкой, а спустя несколько дней снова допустил, что такое заболевание может существовать.

Ситуация осложнилась тем, что фальшивые статьи начали цитировать уже в рецензируемых научных журналах. В частности, одна из публикаций в журнале Cureus сослалась на поддельный препринт, после чего статью отозвали.

Авторы эксперимента пришли к выводу, что и ИИ-системы, и сами ученые могут не распознавать дезинформацию. По их оценке, особенно опасной такая уязвимость становится в медицине, где ложные данные способны повлиять на рекомендации и навредить пациентам.

Отдельно исследователи указали и на коммерческий риск. Подобные схемы могут использоваться для продвижения товаров, например, очков с защитой от синего света.

Специалисты считают, что перед внедрением такие модели нужно проверять по стандартизированной системе тестирования на устойчивость к дезинформации и другим сбоям.    

здоровье наука искусственный интеллект
Новости Социум

Дорожный фонд Ленобласти могут начать пополнять за счет движения автотранспорта с перегрузом

Глава Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение проработать механизм возможности взимания платы за движение с перегрузом по региональным дорогам.

«В области реализуются большие промышленные и жилищные проекты — это плюс для нашей экономики. Но тяжелые машины с карьеров и строек ездят по региональным дорогам и разбивают их. Этого не должно быть. Наша задача — дать бизнесу работать и сохранить дороги для жителей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Кроме того Александр Юрьевич поручил подготовить предложения для внесения изменений в федеральное законодательство о весо-габаритном контроле и проанализировать транспортную нагрузку на дороги и разработать грузовой каркас: определить дороги, по которым можно двигаться большегрузам, а остальные для них закрыть. 

Напоминаем, что весенняя просушка дорог проходит в регионе в этом году с  20 марта по 18 апреля, из-за чего на трассах Ленинградской области введены временные ограничения движения для грузового транспорта. Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое. 

