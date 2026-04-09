В Петербурге хотят ужесточить правила для электросамокатов и электровелосипедов. Заксобрание города направило обращение министру транспорта РФ Алексею Никитину с рядом конкретных предложений.
В частности, на федеральном уровне предлагается ввести госномера для мощных электровелосипедов. Кроме того, предлагается запретить курьерам ездить по тротуарам и допускать к управлению средствами индивидуальной мобильности (СИМ) только с 16 лет. Также комиссия просит Минтранс решить, какой мощности и скорости должны быть СИМ и электровелосипеды.
Глава комиссии по транспорту Алексей Цивилев отметил, что в прошлом году в стране зафиксировали 1885 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, причем более 38% из них связаны именно с курьерской доставкой.