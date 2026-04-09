weather -0.1°
$ 77.84
90.88

Главная / Новости / В Петербурге предложили новые ограничения для электросамокатов

Новости Социум

В Петербурге предложили новые ограничения для электросамокатов

В Петербурге хотят ужесточить правила для электросамокатов и электровелосипедов. Заксобрание города направило обращение министру транспорта РФ Алексею Никитину с рядом конкретных предложений.

Фото: Freepik

В частности, на федеральном уровне предлагается ввести госномера для мощных электровелосипедов. Кроме того, предлагается запретить курьерам ездить по тротуарам и допускать к управлению средствами индивидуальной мобильности (СИМ) только с 16 лет. Также комиссия просит Минтранс решить, какой мощности и скорости должны быть СИМ и электровелосипеды.

Глава комиссии по транспорту Алексей Цивилев отметил, что в прошлом году в стране зафиксировали 1885 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, причем более 38% из них связаны именно с курьерской доставкой.

Теги

Электросамокат Россия Петербург СИМ
Новости Происшествия

Бывший начальник отдела ЖКХ и строительства в Токсово отделался штрафом за передачу взятки коллеге

В Ленобласти вынесен приговор экс-начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Токсовского поселения. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году осужденный выступил посредником в передаче взятки должностному лицу администрации от гендиректора компании-застройщика многоквартирного жилого дома. Взятка в размере 500 тысяч рублей была дана за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию. Итог, жилой дом приняли несмотря на то, что он не был подключен к электросетям, не имел общедомовых приборов учета водоснабжения и центрального отопления.

Квартиры в этом доме впоследствии приобретались администрацией за бюджетные средства, выделенные для переселения людей из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба СУ СКР по ЛО.

Суд признал бывшего чиновника виновным и оштрафовал его на 1 миллион рублей. Его также лишили права занимать определенные должности сроком на один год.

Теги

посредничество во взяточничестве токсово суд штраф Ленобласть

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться