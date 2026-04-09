Адвокат Сергей Жорин предупредил, что за умышленное обдирание шелухи с лука в магазинах россияне могут быть оштрафованы.
Это связано с тем, что такие действия могут привести к ухудшению товарного вида овощей и снижению их реализуемости, пишет РИА Новости.
Адвокат пояснил, что подобные действия могут квалифицироваться по статье о причинении магазину имущественного вреда. При умышленной порче товара без значительного ущерба возможно применение статьи 7.17 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Печь куличи и красить яйца принято в Чистый четверг, последний четверг перед Пасхой.