Главная / Новости / Юрист предупредил, что за снятие шелухи с лука в магазине может грозить штраф

Новости Социум

Юрист предупредил, что за снятие шелухи с лука в магазине может грозить штраф

Адвокат Сергей Жорин предупредил, что за умышленное обдирание шелухи с лука в магазинах россияне могут быть оштрафованы.

Это связано с тем, что такие действия могут привести к ухудшению товарного вида овощей и снижению их реализуемости, пишет РИА Новости.

Адвокат пояснил, что подобные действия могут квалифицироваться по статье о причинении магазину имущественного вреда. При умышленной порче товара без значительного ущерба возможно применение статьи 7.17 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Новости Происшествия

Подростка задержали за поджоги релейных шкафов в Ленобласти

Оперативники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджогах релейных шкафов во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, вечером 8 апреля он совершил пять поджогов релейных шкафов на участке от Токсово до Нового Девяткино. Возбуждены уголовные дела о теракте.

Изучается версия о том, что подростка могли направлять украинские мошенники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
