Главная / Новости / РЖД снизили цены на поезда между Москвой и Петербургом в честь Дня космонавтики

РЖД снизили цены на поезда между Москвой и Петербургом в честь Дня космонавтики

К 65-летию первого полета человека в космос Российские железные дороги запускают акцию на маршруте Петербург – Москва.

Стоимость билетов составит минимум 1961 рубль — эта цифра выбрана в связи с годом первого полета человека в космос. Специальный тариф действует на три утренних состава «Сапсана» и «Ласточки»: из Петербурга можно уехать в 05:30 на поезде №751 и в 05:35 на поезде №723, из Москвы в Петербург — на рейсе №754 с отправлением в 05:30.

Цена билета не будет расти из-за спроса или даты покупки, а зависит только от категории места. Билеты уже поступили в продажу на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в обычных кассах.

Бывший начальник отдела ЖКХ и строительства в Токсово отделался штрафом за передачу взятки коллеге

В Ленобласти вынесен приговор экс-начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Токсовского поселения. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году осужденный выступил посредником в передаче взятки должностному лицу администрации от гендиректора компании-застройщика многоквартирного жилого дома. Взятка в размере 500 тысяч рублей была дана за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию. Итог, жилой дом приняли несмотря на то, что он не был подключен к электросетям, не имел общедомовых приборов учета водоснабжения и центрального отопления.

Квартиры в этом доме впоследствии приобретались администрацией за бюджетные средства, выделенные для переселения людей из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба СУ СКР по ЛО.

Суд признал бывшего чиновника виновным и оштрафовал его на 1 миллион рублей. Его также лишили права занимать определенные должности сроком на один год.

