В Ленобласти вынесен приговор экс-начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Токсовского поселения. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году осужденный выступил посредником в передаче взятки должностному лицу администрации от гендиректора компании-застройщика многоквартирного жилого дома. Взятка в размере 500 тысяч рублей была дана за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию. Итог, жилой дом приняли несмотря на то, что он не был подключен к электросетям, не имел общедомовых приборов учета водоснабжения и центрального отопления.

Квартиры в этом доме впоследствии приобретались администрацией за бюджетные средства, выделенные для переселения людей из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба СУ СКР по ЛО.

Суд признал бывшего чиновника виновным и оштрафовал его на 1 миллион рублей. Его также лишили права занимать определенные должности сроком на один год.