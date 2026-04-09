Бывший начальник отдела ЖКХ и строительства в Токсово отделался штрафом за передачу взятки коллеге

Бывший начальник отдела ЖКХ и строительства в Токсово отделался штрафом за передачу взятки коллеге

В Ленобласти вынесен приговор экс-начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Токсовского поселения. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году осужденный выступил посредником в передаче взятки должностному лицу администрации от гендиректора компании-застройщика многоквартирного жилого дома. Взятка в размере 500 тысяч рублей была дана за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию. Итог, жилой дом приняли несмотря на то, что он не был подключен к электросетям, не имел общедомовых приборов учета водоснабжения и центрального отопления.

Квартиры в этом доме впоследствии приобретались администрацией за бюджетные средства, выделенные для переселения людей из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба СУ СКР по ЛО.

Суд признал бывшего чиновника виновным и оштрафовал его на 1 миллион рублей. Его также лишили права занимать определенные должности сроком на один год.

Теги

посредничество во взяточничестве токсово суд штраф Ленобласть
Подростка задержали за поджоги релейных шкафов в Ленобласти

Оперативники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в поджогах релейных шкафов во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, вечером 8 апреля он совершил пять поджогов релейных шкафов на участке от Токсово до Нового Девяткино. Возбуждены уголовные дела о теракте.

Изучается версия о том, что подростка могли направлять украинские мошенники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Теги

уголовное дело теракт подросток Всеволожский район Ленобласть поджог

