Приговор за повторную пьяную езду вынесли 36-летнему жителю Кировского района. В июле 2025 года его остановили за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в Кировске.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение.

После задержания в отношении водителя завели уголовное дело. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и запретил в течение 1,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

Машину осужденного конфисковали и обратили в доход государства.

На мужчину завели уголовное дело за пьяную езду на электросамокате в Ленобласти

Приговор за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения вынесли жителю Гатчины.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Несмотря на это, позже жителя Гатчины снова задержали пьяным за рулем электросамоката. После этого в отношении него завели уже уголовное дело.

Суд признал Андрея Г. виновным и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, а также лишил права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

