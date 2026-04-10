Приговор за повторную пьяную езду вынесли 36-летнему жителю Кировского района. В июле 2025 года его остановили за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в Кировске.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение.

После задержания в отношении водителя завели уголовное дело. Суд назначил ему 160 часов обязательных работ и запретил в течение 1,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

Машину осужденного конфисковали и обратили в доход государства.