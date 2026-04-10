В Ленобласти на некоторых федеральных трассах 10 апреля вводятся временные ограничения скорости из-за проведения плановых дорожных работ.

Это касается трасс «Скандинавия», «Сортавала», «Кола», «Нарва» и «Россия». Дорожные работы ведутся в дневное время — с 08:00 до 20:00. Специалисты выполняют очистку проезжей части, мойку ограждений и конструкций, ремонт дорожных знаков, ликвидацию деформаций покрытия и ямочный ремонт, обслуживание инфраструктуры.

Отдельные участки дорог могут быть частично перекрыты, а движение — ограничено по скорости или полосам. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и быть внимательными в зонах проведения работ.