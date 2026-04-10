В Гатчинском округе была выпущена новая партия серых куропаток, занесенных в Красную книгу Ленобласти.

Видео: Александр Дрозденко, тг

Это уже девятый выпуск с 2018 года, сообщил Александр Дрозденко. За эти годы численность серых куропаток в регионе выросла с одной тысячи до четырех. Птицы обживаются на новом месте, находят пары и выводят птенцов. Есть надежда, что в будущем удастся вывести вид из перечня редких и охраняемых.

Охота на серых куропаток запрещена, и совместно с охотнадзором и государственной ветеринарной службой ведется работа по восстановлению популяции редкого вида.