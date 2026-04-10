В Гатчинском округе выпустили новую партию редких серых куропаток

В Гатчинском округе была выпущена новая партия серых куропаток, занесенных в Красную книгу Ленобласти.

Видео: Александр Дрозденко, тг

Это уже девятый выпуск с 2018 года, сообщил Александр Дрозденко. За эти годы численность серых куропаток в регионе выросла с одной тысячи до четырех. Птицы обживаются на новом месте, находят пары и выводят птенцов. Есть надежда, что в будущем удастся вывести вид из перечня редких и охраняемых.

Охота на серых куропаток запрещена, и совместно с охотнадзором и государственной ветеринарной службой ведется работа по восстановлению популяции редкого вида.

куропатки Красная книга Ленобласть Дрозденко Гатчинский округ
Новости Происшествия

На мужчину завели уголовное дело за пьяную езду на электросамокате в Ленобласти

Приговор за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения вынесли жителю Гатчины.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Несмотря на это, позже жителя Гатчины снова задержали пьяным за рулем электросамоката. После этого в отношении него завели уже уголовное дело.

Суд признал Андрея Г. виновным и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, а также лишил права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

Электросамокат Гатчина

