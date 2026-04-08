В Фонд друзей балтийской нерпы прибыла новая подопечная - ладожская нерпочка из поселка Снетково. Вес малышки — всего 4 килограмма.
Малышка уже частично перелиняла.
«Несмотря на свое беспомощное состояние, нерпулька очень суровая и недоверчивая и при введении зонда крепко стискивает челюсти. Будем стараться ей помочь», — говорится в публикации.
Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.