В Фонд друзей балтийской нерпы прибыла новая подопечная - ладожская нерпочка из поселка Снетково. Вес малышки — всего 4 килограмма.

Малышка уже частично перелиняла.

«Несмотря на свое беспомощное состояние, нерпулька очень суровая и недоверчивая и при введении зонда крепко стискивает челюсти. Будем стараться ей помочь», — говорится в публикации.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.