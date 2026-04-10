Мужчина с пистолетом напал на магазин из-за бутылки водки в Петербурге

Как сообщает spb.aif.ru, 59-летний мужчина попытался ограбить магазин на улице Чудновского в Невском районе Санкт-Петербурга.

Местный житель захотел забрать из торговой точки бутылку водки. И при этом угрожал сотрудникам предметом, внешне похожим на пистолет. 

Через некоторое время полицейские задержали мужчину. Предмет у него изъяли и отправили на экспертизу. Заведено уголовное дело о разбое.    

Дыры в полу и ржавое оборудование в пищеблоке одной из школ Всеволожска нашла прокуратура

Надзорное ведомство нагрянуло с проверкой в образовательное учреждение и нашло грубые нарушения.

Прокуратура города Всеволожска организовала проверку после жалоб на состояние пищеблока в школе №6. Родители и ученики жаловались на повреждения стен и полов, а также ржавое оборудование. 

«В помещении пищеблока обнаружены повреждения стен и полов, которые мешают проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами», — рассказали в прокуратуре.

В удручающем состоянии находилось оборудование и инвентарь, которые имели различные дефекты и следы коррозии. По итогам проверки директору учреждения было внесено представление.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заменено оборудование для пищеблока», — передает ведомства.

Также в пищеблоке образовательного учреждения проведут косметический ремонт.

