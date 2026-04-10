Санкт-Петербург вошел в число лидеров по популярности среди городов для поездок на предстоящие майские. Об этом сообщили аналитики ВТБ и сервиса OneTwoTrip, изучив спрос россиян на поездки в этот период.

Согласно опубликованным данным, самым популярным направлением на майские стала Казань – на столицу Татарстана приходится 14,9% всех отельных бронирований. В пятерку также вошли Санкт-Петербург (13,8%), Москва (11,4%), Нижний Новгород (4,5%) и Калининград (3%).

Аналитики ВТБ фиксируют рост расходов россиян на путешествия в праздничные периоды. Так, в феврале и марте 2026 года (праздничные 21-23 февраля и 7-9 марта) клиенты банка потратили на отели, ж/д и авиабилеты 1,8 млрд рублей. Общее количество транзакций составило 221 тыс., а средний чек – 8 тыс. рублей. Наибольшие расходы традиционно пришлись на авиабилеты. В свою очередь, по данным OneTwoTrip, средняя стоимость проживания на майские праздники в 2026-м составляет 10,4 тыс. рублей в сутки.

Напомним, в этом году в мае россияне отдыхают в 1-3 и 9-11 числах месяца, а при оформлении отпуска на период с 4 по 8 мая продолжительность каникул может составить до 11 дней.