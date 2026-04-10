С 10 по 12 апреля на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1–G2. Они связаны с корональной дырой на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Модели показывают высокие (на уровне 90%) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие 3 суток, с пятницы по воскресенье», - говорится в публикации.

Специалисты отметили, что первые признаки воздействия корональной дыры на Землю должны были появиться в период с 6:00 до 9:00 по московскому времени, однако пока их не зафиксировано. Это связано со сложной формой корональной дыры и особенностями ее влияния на межпланетную среду.