Главная / Новости / На Земле началась трехдневная серия магнитных бурь

На Земле началась трехдневная серия магнитных бурь

С 10 по 12 апреля на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1–G2. Они связаны с корональной дырой на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: Freepik.

«Модели показывают высокие (на уровне 90%) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие 3 суток, с пятницы по воскресенье», - говорится в публикации.

Специалисты отметили, что первые признаки воздействия корональной дыры на Землю должны были появиться в период с 6:00 до 9:00 по московскому времени, однако пока их не зафиксировано. Это связано со сложной формой корональной дыры и особенностями ее влияния на межпланетную среду.

Вам будет интересно
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
С 1 мая 2026 года в российских супермаркетах изменится ассортимент из-за новых требований техрегламентов, санитарных норм и маркировки. Некоторые това...
08.04.2026
1687

Дыры в полу и ржавое оборудование в пищеблоке одной из школ Всеволожска нашла прокуратура

Надзорное ведомство нагрянуло с проверкой в образовательное учреждение и нашло грубые нарушения.

Прокуратура города Всеволожска организовала проверку после жалоб на состояние пищеблока в школе №6. Родители и ученики жаловались на повреждения стен и полов, а также ржавое оборудование. 

«В помещении пищеблока обнаружены повреждения стен и полов, которые мешают проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами», — рассказали в прокуратуре.

В удручающем состоянии находилось оборудование и инвентарь, которые имели различные дефекты и следы коррозии. По итогам проверки директору учреждения было внесено представление.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заменено оборудование для пищеблока», — передает ведомства.

Также в пищеблоке образовательного учреждения проведут косметический ремонт.

Вам будет интересно
Случай ветряной оспы выявили во Всеволожском роддоме
Карантин после выявления случая ветряной оспы ввели во Всеволожском родильном доме. На время ограничений всех беременных и рожениц будут направлять в...
10.04.2026
126

