Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В Ленинградской области расследуется уголовное дело по статье «Террористический акт». Фигурантом стал 16-летний подросток, который поджег несколько релейных шкафов.

Правоохранительным органам несовершеннолетний рассказал, что задание на поджог оборудования поступил ему от неизвестного в мессенджере.

«Установлено, что, находясь на железнодорожных путях станции Токсово и перегонов Девяткино - Капитолово, Токсово - Пери, злоумышленник совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости», — передает УТ МВД по СЗФО.

Теперь юноше грозит до 20 лет колонии. Расследование уголовное дела продолжается.