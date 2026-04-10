Новости Происшествия

Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов

Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленинградской области расследуется уголовное дело по статье «Террористический акт». Фигурантом стал 16-летний подросток, который поджег несколько релейных шкафов. 

Правоохранительным органам несовершеннолетний рассказал, что задание на поджог оборудования поступил ему от неизвестного в мессенджере. 

«Установлено, что, находясь на железнодорожных путях станции Токсово и перегонов Девяткино - Капитолово, Токсово - Пери, злоумышленник совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости», — передает УТ МВД по СЗФО.

Теперь юноше грозит до 20 лет колонии. Расследование уголовное дела продолжается.

теракт релейный шкаф уголовное дело
На прилавках Петербурга появилась корюшка: что с ценами

На улицах Северной столицы предложений о покупке корюшки все больше. Но цены пока остаются высокими.

Фото: wikimedia. org (CC BY-SA 3.0)

На уличных прилавках Петербурга все чаще можно найти в продаже корюшку. Правда, цены излюбленной у горожан рыбы пока кусаются. 

Как выяснила «Фонтанка», в одной из торговых точек мелкую рыбу продают по 300 рублей за килограмм. Крупную можно приобрести за 1100 рублей. Также в продаже встречается корюшка и за 700-800 рублей.

В другом месте цены на корюшку начинаются от 380 рублей, а крупная доходит до 1890 рублей за килограмм. 

Также на улицах города можно встретить абсолютно пустые лавки, на которых установлены рекламные баннеры о продаже корюшки. Изданию пояснили, что эти торговые точки будут продавать невскую корюшку, которой пока нет. Та, что реализуется сейчас, — из Ладоги.

корюшка Петербург

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
В России начали применение вакцины от рака
