weather 7.6°
$ 77.84
90.88

Дыры в полу и ржавое оборудование в пищеблоке одной из школ Всеволожска нашла прокуратура

Дыры в полу и ржавое оборудование в пищеблоке одной из школ Всеволожска нашла прокуратура

Надзорное ведомство нагрянуло с проверкой в образовательное учреждение и нашло грубые нарушения.

Прокуратура города Всеволожска организовала проверку после жалоб на состояние пищеблока в школе №6. Родители и ученики жаловались на повреждения стен и полов, а также ржавое оборудование. 

«В помещении пищеблока обнаружены повреждения стен и полов, которые мешают проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами», — рассказали в прокуратуре.

В удручающем состоянии находилось оборудование и инвентарь, которые имели различные дефекты и следы коррозии. По итогам проверки директору учреждения было внесено представление.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заменено оборудование для пищеблока», — передает ведомства.

Также в пищеблоке образовательного учреждения проведут косметический ремонт.

Вам будет интересно
Случай ветряной оспы выявили во Всеволожском роддоме
Карантин после выявления случая ветряной оспы ввели во Всеволожском родильном доме. На время ограничений всех беременных и рожениц будут направлять в...
10.04.2026
127

Теги

всеволожск прокуратура антисанитария
Новости Происшествия

Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов

Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленинградской области расследуется уголовное дело по статье «Террористический акт». Фигурантом стал 16-летний подросток, который поджег несколько релейных шкафов. 

Правоохранительным органам несовершеннолетний рассказал, что задание на поджог оборудования поступил ему от неизвестного в мессенджере. 

«Установлено, что, находясь на железнодорожных путях станции Токсово и перегонов Девяткино - Капитолово, Токсово - Пери, злоумышленник совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости», — передает УТ МВД по СЗФО.

Теперь юноше грозит до 20 лет колонии. Расследование уголовное дела продолжается.

Вам будет интересно
Устроившую поджог АЗС в Петербурге школьницу отправили в СИЗО
Против 15-летней девочки было возбуждено дело о теракте. Суд отправил под арест 15-летнюю жительницу Петербурга за поджог на автозаправке. Такое решен...
25.02.2026
726

Теги

теракт релейный шкаф уголовное дело

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться