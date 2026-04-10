Карантин после выявления случая ветряной оспы ввели во Всеволожском родильном доме. На время ограничений всех беременных и рожениц будут направлять в Ленинградский областной перинатальный центр.

Как сообщили в ЛОПЦ, решение приняли для предотвращения распространения инфекции и обеспечения безопасности будущих матерей, новорожденных и сотрудников. В учреждении подчеркнули, что все меры предосторожности соблюдаются в полном объеме.

Сроки снятия карантина обещали сообщить дополнительно. Инкубационный период ветрянки составляет 3-4 недели.