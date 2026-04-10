Случай ветряной оспы выявили во Всеволожском роддоме

Случай ветряной оспы выявили во Всеволожском роддоме

Карантин после выявления случая ветряной оспы ввели во Всеволожском родильном доме. На время ограничений всех беременных и рожениц будут направлять в Ленинградский областной перинатальный центр.

Фото: Всеволожский родильный дом

Как сообщили в ЛОПЦ, решение приняли для предотвращения распространения инфекции и обеспечения безопасности будущих матерей, новорожденных и сотрудников. В учреждении подчеркнули, что все меры предосторожности соблюдаются в полном объеме.

Сроки снятия карантина обещали сообщить дополнительно. Инкубационный период ветрянки составляет 3-4 недели.

Вам будет интересно
В Петербурге высказались об идее введения платного проезда в центр города
Идею ввести платный въезд или запрет на въезд в центр Санкт-Петербурга не поддержал вице-губернатор города Кирилл Поляков, сообщает «Бриф24». По...
10.04.2026
121

Всеволожский роддом ветряная оспа Ленинградская область
Подростку из Ленобласти грозит до 20 лет тюрьмы за поджоги релейных шкафов

Против задержанного ранее юноши возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Фото: УТ МВД по СЗФО

В Ленинградской области расследуется уголовное дело по статье «Террористический акт». Фигурантом стал 16-летний подросток, который поджег несколько релейных шкафов. 

Правоохранительным органам несовершеннолетний рассказал, что задание на поджог оборудования поступил ему от неизвестного в мессенджере. 

«Установлено, что, находясь на железнодорожных путях станции Токсово и перегонов Девяткино - Капитолово, Токсово - Пери, злоумышленник совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости», — передает УТ МВД по СЗФО.

Теперь юноше грозит до 20 лет колонии. Расследование уголовное дела продолжается.

Вам будет интересно
Устроившую поджог АЗС в Петербурге школьницу отправили в СИЗО
Против 15-летней девочки было возбуждено дело о теракте. Суд отправил под арест 15-летнюю жительницу Петербурга за поджог на автозаправке. Такое решен...
25.02.2026
726

теракт релейный шкаф уголовное дело

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
В России начали применение вакцины от рака
