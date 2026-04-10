Иномарка остановилась на обочине М-11 «Нева» из-за низкого заряда. Спустя пару минут в кроссовер на полном ходу врезался грузовик.

Серьезная авария с участием элетромобиля и фургона произошла минувшей ночь на трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области. Несмотря на мощный удар, пассажиры перекореженной иномарки получили только ссадины и ушибы.

По имеющейся информации, водитель кроссовера остановился на обочине дороги из-за низкого заряда батареи. Буквально через несколько минут в автомобиль врезался грузовой фургон. Иномарка, судя по кадрам с места ДТП, восстановлению не подлежит.

В салоне электромобиля в момент столкновения находились три человека. Все они остались живы и получили небольшие травмы.