weather 6.6°
$ 76.97
90.01

Фургон снес разряженный электромобиль на трассе в Тосненском районе

Новости Происшествия

Фургон снес разряженный электромобиль на трассе в Тосненском районе

Иномарка остановилась на обочине М-11 «Нева» из-за низкого заряда. Спустя пару минут в кроссовер на полном ходу врезался грузовик.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВКонтакте

Серьезная авария с участием элетромобиля и фургона произошла минувшей ночь на трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области. Несмотря на мощный удар, пассажиры перекореженной иномарки получили только ссадины и ушибы.

По имеющейся информации, водитель кроссовера остановился на обочине дороги из-за низкого заряда батареи. Буквально через несколько минут в автомобиль врезался грузовой фургон. Иномарка, судя по кадрам с места ДТП, восстановлению не подлежит.

В салоне электромобиля в момент столкновения находились три человека. Все они остались живы и получили небольшие травмы.

Во Всеволожском районе Лениобласти на съезде с КАД на Мурманское шоссе произошло ДТП с участием грузовика «КАМАЗ».
Теги

авария М-11 электромобили
Новости Социум

Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на просьбу», — сказала РИА Новости заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

В авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампреда Совбеза сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

С 1 сентября во всех российских школах вернут оценки за поведение. В Минпросвещения перечислил критерии, по которым их будут выставлять.
С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах.

Теги

школа медведев образование обществознание учебник

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться