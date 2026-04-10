Опытный садовод назвала секретные подкормки для рассады, которые помогут растениям укрепиться после пересадки в открытый грунт.

Многие начинающие садоводы полагают, что молодым растениям не требуется дополнительное питание после пересадки на грядку. На самом же деле в этот период рассада наоборот нуждается в дополнительной подкормке. Причем обойтись можно и без дорогих профессиональных удобрений. Справятся с задачей и средства, которые найдутся на каждой кухне, рассказала опытный садовод порталу UFA1.ru.

Первый секретный вариант подкормки — обычный желатин. Это отличный источник азота, который ускоряет развитие растения. Для приготовления раствора 11 граммов желатина растворяют в небольшом количестве теплой воды до набухания, затем разбавляют литром воды комнатной температуры. Смесь вносят под корень 1–3 раза после пикировки томатов и перцев.

Второй помощник — хлебопекарные дрожжи. Они насыщают почву аминокислотами, минералами и витаминами группы B, делая рассаду устойчивой к болезням. Для приготовления состава 10 граммов дрожжей смешивают с двумя столовыми ложками сахара в трех литрах воды, дают настояться сутки, а затем разводят водой в пропорции 1:5. Полив или опрыскивание проводят не чаще одного раза в неделю.

Третьим народным средством является отвар луковой шелухи. Благодаря высокому содержанию калия, меди, железа и кверцетина такой раствор не только питает растения, но и дезинфицирует почву, отпугивая вредителей. Стакан шелухи проваривают в двух стаканах воды 15 минут, после чего концентрат разбавляют в пропорции 1 к 3. Использовать подкормку можно один раз в неделю. Эксперт также советует добавлять сухую шелуху непосредственно в лунки при высадке рассады.