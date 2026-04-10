Бастрыкин взял на контроль дело о вспышке инфекции в сети частных детсадов в Ленобласти

Глава ведомства запросил доклад о ходе расследования.

Фото: Бастрыкин Александр Иванович/ ВКонакте

Расследование уголовного дела о вспышке инфекции в сети частных детских садов в Ленинградской области контролируется в центральном аппарате СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль.

«По факту вспышки инфекционных заболеваний среди воспитанников и сотрудников сети частных детских садов расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — указано в сообщении.

Доклад о ходе разбирательства Бастрыкин ждет от руководителя следственного управления по Ленинградской области.

Детское пространство в Кировске получило официальный статус сертифицированного образовательного проекта

Это не просто детская площадка, а научное пространство, где установлено оборудование по тематике физики и астрономии

Фото: lenobl.ru

Любопытные малыши могут сделать первый шаг в мир физики и астрономии под присмотром родителей. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR-код. Он приведет на образовательные статьи портала наука.рф. Кроме этого — комплекс с горками, оборудование для скалолазания и закольцованная велодорожка.

«Такие площадки в регионах создаются в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Наш проект, разработанный региональным Центром компетенций и изготовленный компанией «Красивый город», успешно прошел верификацию федеральной экспертной группы. В этом году новую научную площадку создаем в столице региона — Гатчине», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Научная площадка создана по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», она располагается на набережной Невы в Кировске. 

Напомним, что 12 апреля в России отмечают День космонавтики - день, который навсегда изменил историю человечества. В 1961 году старший лейтенант Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт в космос на корабле «Восток-1», открыв человечеству дорогу к звёздам. Вспоминаем легендарный старт, рассказываем о подготовке к нему и о том, как развивалась отечественная космонавтика - от первых смелых шагов до современных достижений.

