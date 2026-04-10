weather
$ 76.97
90.01

Главная / Новости / В Ленобласти отменили штрафов для предпринимателей на 20 млн рублей

Новости Экономика

В Ленобласти отменили штрафов для предпринимателей на 20 млн рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял ежегодный доклад Елены Рулевой — Уполномоченного по защите прав предпринимателей

В Ленобласти отменили штрафов для предпринимателей на 20 млн рублей - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял ежегодный доклад Елены Рулевой — Уполном
Фото: lenobl.ru

«Цифры говорят громче слов: 20 млн рублей отменённых штрафов для предпринимателей и плюс 20% обращений к бизнес-омбудсмену. Предприниматели идут к омбудсмену, потому что видят результат. По 42% обращений бизнеса были полностью или частично восстановлены нарушенные права: отменены или снижены штрафы возвращено имущество, выданы необходимые разрешения. Это реальная защита», — подчеркнул Александр Дрозденко. 

На встрече также обсудили самые болевые точки у бизнеса: больше всего — 18% жалоб — в земельно-имущественных отношениях, далее идут уголовное преследование и процессуальные проверки предпринимателей.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко Бизнес-омбудсмен Елена Рулева
Новости Социум

В Госдуме хотят ограничить распространение информации о нападениях в школе

Работа над соответствующим проектом уже ведется, заявил депутат Метелев. 

В Госдуму внесут закон, ограничивающий распространение информации о нападениях в школах. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, депутат Артем Метелев.

По словам парламентария, работа над документом ведется уже несколько лет и ранее был согласован с правительством и администрацией президента.

Необходимость закона Метелев объяснил серией громких происшествий в российских школах. По мнению депутата, освещение подобных инцидентов может увеличить число подражателей таких преступлений.

«Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними. И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу», — заявил парламентарий.

Теги

госдума

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться