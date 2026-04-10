Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял ежегодный доклад Елены Рулевой — Уполномоченного по защите прав предпринимателей

«Цифры говорят громче слов: 20 млн рублей отменённых штрафов для предпринимателей и плюс 20% обращений к бизнес-омбудсмену. Предприниматели идут к омбудсмену, потому что видят результат. По 42% обращений бизнеса были полностью или частично восстановлены нарушенные права: отменены или снижены штрафы возвращено имущество, выданы необходимые разрешения. Это реальная защита», — подчеркнул Александр Дрозденко.

На встрече также обсудили самые болевые точки у бизнеса: больше всего — 18% жалоб — в земельно-имущественных отношениях, далее идут уголовное преследование и процессуальные проверки предпринимателей.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.