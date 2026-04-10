11 апреля при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на девяти региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 673 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

км 40-16 ограничение скорости движения (обратный ход) с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от песка и смёта механическим способом (ПУМ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 59-66 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия мех. способом у ЖБО «Нью-Джерси»;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка катафотов;

км 114-124 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом, мойка СБО;

км 53-65 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, обслуживание Вл-10кв, Тп. Отключение питания.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 12-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 24+800 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, выправка дорожного знака;

км 12-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;

км 0+500, 9+300-9+700 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 57-60 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка технологических проходов на мостах;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 42-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка съездов и примыканий;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с автобусных остановок вручную;

км 77-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.