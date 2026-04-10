Новости Социум

Дорожные ограничения будут действовать в Ленобласти в субботу

11 апреля при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на девяти региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 673 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга:

км 40-16 ограничение скорости движения (обратный ход) с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от песка и смёта механическим способом (ПУМ).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 59-66 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия мех. способом у ЖБО «Нью-Джерси»;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка катафотов;

км 114-124 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом, мойка СБО;

км 53-65 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, обслуживание Вл-10кв, Тп. Отключение питания.

Вам будет интересно
Где не будет электричества в Ленинградской области на следующей неделе: график отключений
Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе. В Ленинградской области до конца этой и на протяжении всей следующей н...
10.04.2026
334

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 12-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 24+800 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, выправка дорожного знака;

км 12-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;

км 0+500, 9+300-9+700 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения; 

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 57-60 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка технологических проходов на мостах;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 42-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка съездов и примыканий;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с автобусных остановок вручную;

км 77-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

Вам будет интересно
Новый закон о льготном тарифе на электроэнергию в Ленобласти: что нужно знать
В Ленинградской области действует новый закон о льготном тарифе на энергопотребление. Рассказываем, как это работает. Фото: freepik В эфире региональн...
10.04.2026
228

Для души Новости

Чем подкормить рассаду помидоров и перцев весной: три идеальные подкормки, которые есть на любой кухне

Опытный садовод назвала секретные подкормки для рассады, которые помогут растениям укрепиться после пересадки в открытый грунт.

Чем подкормить рассаду помидоров и перцев весной: три идеальные подкормки, которые есть на любой кухне
Фото: freepik

Многие начинающие садоводы полагают, что молодым растениям не требуется дополнительное питание после пересадки на грядку. На самом же деле в этот период рассада наоборот нуждается в дополнительной подкормке. Причем обойтись можно и без дорогих профессиональных удобрений. Справятся с задачей и средства, которые найдутся на каждой кухне, рассказала опытный садовод порталу UFA1.ru.

Первый секретный вариант подкормки — обычный желатин. Это отличный источник азота, который ускоряет развитие растения. Для приготовления раствора 11 граммов желатина растворяют в небольшом количестве теплой воды до набухания, затем разбавляют литром воды комнатной температуры. Смесь вносят под корень 1–3 раза после пикировки томатов и перцев.

Второй помощник — хлебопекарные дрожжи. Они насыщают почву аминокислотами, минералами и витаминами группы B, делая рассаду устойчивой к болезням. Для приготовления состава 10 граммов дрожжей смешивают с двумя столовыми ложками сахара в трех литрах воды, дают настояться сутки, а затем разводят водой в пропорции 1:5. Полив или опрыскивание проводят не чаще одного раза в неделю.

Третьим народным средством является отвар луковой шелухи. Благодаря высокому содержанию калия, меди, железа и кверцетина такой раствор не только питает растения, но и дезинфицирует почву, отпугивая вредителей. Стакан шелухи проваривают в двух стаканах воды 15 минут, после чего концентрат разбавляют в пропорции 1 к 3. Использовать подкормку можно один раз в неделю. Эксперт также советует добавлять сухую шелуху непосредственно в лунки при высадке рассады.

Вам будет интересно
Дачникам напомнили о крупных штрафах за игнорирование сорняков на участке
До 10 тысяч рублей могут заплатить владельцы участка за непокос травы. Фото: freepik Нескошенная трава на дачном участке может обернуться штрафом до 1...
10.04.2026
123

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

