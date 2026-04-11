Не поможет даже варка: биолог раскрыл опасность зеленого картофеля

Не поможет даже варка: биолог раскрыл опасность зеленого картофеля

Употребление позеленевшего картофеля может обернуться серьезным отравлением.

Многие россияне уверены, что картофель, выращенный на своей дача, полезный и абсолютно безопасный в отличие от магазинного. На деле это не всегда так, поскольку крупные производители соблюдают технологию производства и условия хранения урожая. Частные домохозяйства, как правило, не имеют таких возможностей. 

Эколог Илья Рыбальченко отметил, что основная опасность домашнего урожая кроется в гликоалкалоидах — а именно соланине и чаконине. Эти вещества активно накапливаются в клубнях при воздействии солнечного света, повышенной влажности или тепла. При этом попадание этих соединений в организм грозит тяжелым отравлением.

«Домашняя картошка иногда оказывается не полезнее, а рискованнее магазинной, если её выращивали по принципу «сыпнул удобрений на глаз» и потом держали ползимы на свету, в тепле или рядом с сыростью», — цитирует эксперта Life.ru.

Причем термическая обработка не может полностью нейтрализовать токсины. Если вы заметили, что картофель позеленел или дал ростки, его остается только утилизировать.

Вам будет интересно
Чем подкормить рассаду помидоров и перцев весной: три идеальные подкормки, которые есть на любой кухне
Опытный садовод назвала секретные подкормки для рассады, которые помогут растениям укрепиться после пересадки в открытый грунт. Фото: freepik Многие н...
10.04.2026
1329

На популярном российском курорте нашествие смертельно опасных пауков

В Крыму наблюдается резкий рост популяции каракуртов, относящихся к роду «Черных вдов».

Из-за резкого потепления Крым столкнулся с увеличением численности ядовитых пауков-каракуртов. Теперь они все чаще осваивают территории вблизи населенных пунктов. Об этом радио «Спутник в Крыму» рассказал профессор, биолог Сергей Иванов.

«В последнее время значительно увеличилась популяция каракуртов (вид пауков из рода черных вдов - ред.), можно сказать даже лавинообразно увеличилась. Связано это с потеплением и климатическими изменениями», — предупредил он.

Опасные членистоногие обычно предпочитают степные зоны, берега соленых озер и прибрежную растительность. Однако специалисты фиксируют опасную тенденцию: ареал обитания пауков расширяется в сторону городов. Каракурты начали селиться в оврагах, заросших участках, около мусорных куч и даже проникать в подъезды многоквартирных домов. 

Вам будет интересно
В Ленобласти более 90 человек пострадали от укусов клещей
В Ленобласти за неделю 93 человек обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Среди пострадавших — 33 ребенка. Фото: Freepik. Как с...
09.04.2026
269

Теги

Крым Пауки курорты насекомые

