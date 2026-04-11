Всю неделю хлебопекарни региона активно заготавливали пасхальную выпечку.

Хлебокомбинаты и пекарни Ленинградской области всю минувшую неделю в круглосуточном режиме пекут главное пасхальное угощение — куличи. Мастера делают все, чтобы каждый житель и гость региона получил свой кусочек тепла и традиций, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«На 4 хлебокомбинатах и 22 малых хлебопекарнях региона с утра до ночи пекут, украшают и отправляют в магазины самые вкусные куличи», — отметил глава региона.

Александр Дрозденко добавил, что за прошлый год Ленобласть увеличила объемы производства хлебобулочных изделий на 14% — до 49,5 тысяч тонн.