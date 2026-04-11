На хлебопекарнях Ленобласти кипит работа в преддверии праздника Пасхи

Всю неделю хлебопекарни региона активно заготавливали пасхальную выпечку. 

Хлебокомбинаты и пекарни Ленинградской области всю минувшую неделю в круглосуточном режиме пекут главное пасхальное угощение — куличи. Мастера делают все, чтобы каждый житель и гость региона получил свой кусочек тепла и традиций, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

«На 4 хлебокомбинатах и 22 малых хлебопекарнях региона с утра до ночи пекут, украшают и отправляют в магазины самые вкусные куличи», — отметил глава региона.

Александр Дрозденко добавил, что за прошлый год Ленобласть увеличила объемы производства хлебобулочных изделий на 14% — до 49,5 тысяч тонн.

Новости outside Украина

В Россию возвращаются жители Курской области, которых держали в заложниках на Украине

Об этом 11 апреля сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В Россию вернут жителей Курской области, которых Украина держала в заложниках. Как уточнила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уже 11 апреля курян доставят в Белоруссию, а затем — на родину.

«Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать», — приводит слова омбудсмена РИА Новости.

В начале марта с территории Украины удалось вызволить троих жителей Курской области. Их также удерживали в заложниках.

