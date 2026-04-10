weather 6.6°
$ 76.97
90.01

Главная / Новости / Ленобласть произвела рекордный объем куриных яиц в I квартале года

Новости Экономика

Ленобласть произвела рекордный объем куриных яиц в I квартале года

Более одного миллиарда яиц произвели предприятия региона с начала года. Это абсолютный рекорд.

Фото: freepik

За первый квартал 2026 года Ленинградская область произвела рекордный объем куриных яиц — 1 миллиард 19 миллионов штук. Этого достаточно, чтобы закрыть нужды региона, а также поддерживать стабильные поставки в другие субъекты страны, рассказал вице-губернатор по АПК Олег Малащенко. 

"Сегодня отрасль птицеводства работает стабильно, инвестиционные проекты реализуются планово, поэтому мы прогнозируем, что завершим этот год с рекордным результатом в 4 млрд яиц», — подчеркнул он.

Более того, отпускные цены ленинградских производителей сохраняют стабильность. На сегодняшний день стоимость продукции упала на 20%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Теги

пасха Куриные яйца
Новости Социум

Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов.

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на просьбу», — сказала РИА Новости заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

В авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампреда Совбеза сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.

С 1 сентября обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах.

Теги

школа медведев образование обществознание учебник

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться