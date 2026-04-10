Более одного миллиарда яиц произвели предприятия региона с начала года. Это абсолютный рекорд.

За первый квартал 2026 года Ленинградская область произвела рекордный объем куриных яиц — 1 миллиард 19 миллионов штук. Этого достаточно, чтобы закрыть нужды региона, а также поддерживать стабильные поставки в другие субъекты страны, рассказал вице-губернатор по АПК Олег Малащенко.

"Сегодня отрасль птицеводства работает стабильно, инвестиционные проекты реализуются планово, поэтому мы прогнозируем, что завершим этот год с рекордным результатом в 4 млрд яиц», — подчеркнул он.

Более того, отпускные цены ленинградских производителей сохраняют стабильность. На сегодняшний день стоимость продукции упала на 20%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.