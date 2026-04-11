Застолье двух приятелей в Кингисеппском районе закончилось убийством

Застолье двух приятелей в Кингисеппском районе закончилось убийством

В Кингисеппском районе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 57-летнего жителя Кингисеппского района.

Трагедия произошла 10 апреля в частном доме, расположенном в деревне Ударник. По версии следствия, 57-летний местный житель и его 38-летний знакомый распивали спиртные напитки. В ходе общения между мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Гость нанес хозяину дома множественные удары по голове и шее, используя в том числе твердый острый предмет. От полученных травм потерпевший скончался до прибытия экстренных служб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).  Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

Кингисеппский район убийство
В Петербурге будут судить преступный дуэт за подделку удостоверений силовых структур

Двое жителей Петербурга и Ленобласти наладили производство поддельных удостоверений правоохранительных органов.

В Петербурге завершено расследование уголовных дел о подделке документов и неправомерном обороте средств платежей. Фигурантами расследования стали двое жителей Петербурга и Ленобласти, которые организовали подпольный цех по изготовлению фальшивых удостоверений силовых структур.

По версии следствия, незаконный бизнес 42-летний петербуржец запустил в 2018 году, создав онлайн-платформу и специализированный чат в мессенджере. В качестве помощника он привлек 44-летнего жителя Ломоносовского района.

«Для »работы« злоумышленники приобрели принтер с высоким качеством печати, несколько ноутбуков с установленным программным обеспечением, пресс для тиснения, ультрафиолетовые лампы, ламинаторы  и расходные материалы высокого качества», — рассказали в главке МВД.

При этом визуально отличить фальшивки от настоящих документов было практически невозможно. Деятельность подпольной фабрики была пресечена правоохранителями в марте 2025 года.

В настоящий момент один из обвиняемых заключен под стражу, второй находится под домашним арестом. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

уголовное дело подделка документов

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026
07:45 03.04.2026

22:41 08.04.2026

20:02 01.04.2026

