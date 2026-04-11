В Кингисеппском районе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве.
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 57-летнего жителя Кингисеппского района.
Трагедия произошла 10 апреля в частном доме, расположенном в деревне Ударник. По версии следствия, 57-летний местный житель и его 38-летний знакомый распивали спиртные напитки. В ходе общения между мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Гость нанес хозяину дома множественные удары по голове и шее, используя в том числе твердый острый предмет. От полученных травм потерпевший скончался до прибытия экстренных служб.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.