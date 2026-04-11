С 10 апреля по 31 мая в Ленинградской области начался сезон охоты на медведя. Он будет осуществляться строго в соответствии с разрешениями на добычу, передает региональный Комитет по животному миру.
Охотникам напомнили о важности соблюдения правил охоты на крупного хищника. В частности, запрещены:
- использование патронов с дробью или картечью ;
- добыча медвежат в возрасте до 1 года;
- добыча самок с медвежатами текущего года рождения.
«Изъятие медвежат из природы без специального разрешения может быть расценено как незаконная охота», — указано в сообщении комитета.
Если вы считаете, что медвежонок заблудился, важно не трогать его и сообщать о случившемся по телефону 8-812-539-50-77.