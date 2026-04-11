Разводку Ладожского моста произведут на следующей неделе

Новости Социум

Разводку Ладожского моста произведут на следующей неделе

Движение на трассе Р-21 «Кола» будет частично ограничено 14 апреля.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение на 40-м километре дороги Р-21 «Кола» в районе деревни Марьино будет временно перекрыто 14 апреля. В этот день специалисты проведут разводку Ладожского моста.

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», соответствующие мероприятия запланирован на период с 00:30 до 02:00 часов. 

«В этот период движение транспорта будет полностью перекрыто для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем», - указано в сообщении.

Вам будет интересно
Ухудшение качества воздуха прогнозируется в Ленобласти в ближайшие три дня
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в регионе до начала следующей недели. Фото: freepik Эконадзор Ленинградской области предупредил о неблагоприятн...
10.04.2026
214

ладожский мост ограничения движения
Все пляжи Краснодарского края будут доступны туристам в этом году

Для россиян и иностранных туристов будут открыты все курорты Кубани в грядущем сезоне отпусков.

Все пляжи Краснодарского края станут доступны отдыхающим в этом курортном сезоне. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Особенно внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Анапе, где произошло одно из сильнейших загрязнений нефтепродуктами. Со слов Кондратьева, на местных пляжах была проделана большая работа по очистке. 

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — заявил глава Кубани.

Тем временем на пляжах с галечным покрытием, расположенных от Утриша до высокого берега Анапы, следов загрязнений специалисты не выявили. Эти места также будут безопасны для отдыха, заявил глава региона.  

На завершающий вопрос президента, все ли пляжи Кубани будут открыты в этом сезоне отпусков, Кондратьев ответил утвердительно. 

Вам будет интересно
NASA показало фото обратной стороны Луны
Космический корабль Orion, участвующий в миссии «Артемида-2», завершил период наблюдений за Луной. NASA опубликовало фото спутника Земли, сделанное с...
07.04.2026
608

Краснодарский край

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

