Движение на трассе Р-21 «Кола» будет частично ограничено 14 апреля.
Движение на 40-м километре дороги Р-21 «Кола» в районе деревни Марьино будет временно перекрыто 14 апреля. В этот день специалисты проведут разводку Ладожского моста.
Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», соответствующие мероприятия запланирован на период с 00:30 до 02:00 часов.
«В этот период движение транспорта будет полностью перекрыто для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем», - указано в сообщении.