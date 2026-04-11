МЧС региона призывает жителей к осторожному использованию огня в праздничный период.

В преддверии праздника Пасхи управление МЧС Ленинградской области выпустило памятку с правилами безопасности при использовании открытого огня.

Праздничные мероприятия, связанные с использованием свечей и лампад, требуют от граждан повышенной бдительности. Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать пасхальные свечи только на устойчивые негорючие подставки, размещая их вдали от легковоспламеняющихся материалов: занавесок, бумажных салфеток или сухих декоративных украшений.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Важно не оставлять их без присмотра во время посещения храмов или семейных застолий и полностью исключить игры со спичками и открытым пламенем. Также категорически запрещено оставлять зажженные свечи, лампады и нагревательные приборы без присмотра.

Перед сном или выходом из дома все источники открытого огня должны быть потушены. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо незамедлительно покинуть помещение и сообщить о случившееся в службу 112.