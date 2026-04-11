Ленинградцам напомнили о правилах пожарной безопасности в период празднования Пасхи

Ленинградцам напомнили о правилах пожарной безопасности в период празднования Пасхи

МЧС региона призывает жителей к осторожному использованию огня в праздничный период.

Ленинградцам напомнили о правилах пожарной безопасности в период празднования Пасхи - МЧС региона призывает жителей к осторожному использованию огня в праздничный период.
Фото: freepik

В преддверии праздника Пасхи управление МЧС Ленинградской области выпустило памятку с правилами безопасности при использовании открытого огня.

Праздничные мероприятия, связанные с использованием свечей и лампад, требуют от граждан повышенной бдительности. Специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать пасхальные свечи только на устойчивые негорючие подставки, размещая их вдали от легковоспламеняющихся материалов: занавесок, бумажных салфеток или сухих декоративных украшений.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Важно не оставлять их без присмотра во время посещения храмов или семейных застолий и полностью исключить игры со спичками и открытым пламенем. Также категорически запрещено оставлять зажженные свечи, лампады и нагревательные приборы без присмотра.

Перед сном или выходом из дома все источники открытого огня должны быть потушены. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо незамедлительно покинуть помещение и сообщить о случившееся в службу 112.

Вам будет интересно
На хлебопекарнях Ленобласти кипит работа в преддверии праздника Пасхи
Всю неделю хлебопекарни региона активно заготавливали пасхальную выпечку.  Хлебокомбинаты и пекарни Ленинградской области всю минувшую неделю в к...
11.04.2026
143

Все пляжи Краснодарского края будут доступны туристам в этом году

Для россиян и иностранных туристов будут открыты все курорты Кубани в грядущем сезоне отпусков.

Все пляжи Краснодарского края будут доступны туристам в этом году - Для россиян и иностранных туристов будут открыты все курорты Кубани в грядущем сезоне отпусков.
Фото: freepik

Все пляжи Краснодарского края станут доступны отдыхающим в этом курортном сезоне. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Особенно внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Анапе, где произошло одно из сильнейших загрязнений нефтепродуктами. Со слов Кондратьева, на местных пляжах была проделана большая работа по очистке. 

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — заявил глава Кубани.

Тем временем на пляжах с галечным покрытием, расположенных от Утриша до высокого берега Анапы, следов загрязнений специалисты не выявили. Эти места также будут безопасны для отдыха, заявил глава региона.  

На завершающий вопрос президента, все ли пляжи Кубани будут открыты в этом сезоне отпусков, Кондратьев ответил утвердительно. 

Вам будет интересно
NASA показало фото обратной стороны Луны
Космический корабль Orion, участвующий в миссии «Артемида-2», завершил период наблюдений за Луной. NASA опубликовало фото спутника Земли, сделанное с...
07.04.2026
608

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

