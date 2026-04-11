МО РФ: 175 российских военнослужащих вернутся на родину из украинского плена

МО РФ: 175 российских военнослужащих вернутся на родину из украинского плена

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии.

Между Россией и Украиной 11 апреля состоялся обмен военнопленными. На родину вернутся 175 военнослужащих РФ, аналогичное число людей передано Киеву. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — указано в сообщении.

Затем российские военнослужащие будут доставлены на территорию России для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

В оборонном ведомстве также добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене военнопленными оказали Арабские Эмираты.

Ранее стало известно о возвращении с территории Украины жителей Курской области, которых удерживали в плену.

обмен пленными Россия Украина
Все пляжи Краснодарского края будут доступны туристам в этом году

Для россиян и иностранных туристов будут открыты все курорты Кубани в грядущем сезоне отпусков.

Все пляжи Краснодарского края станут доступны отдыхающим в этом курортном сезоне. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Особенно внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Анапе, где произошло одно из сильнейших загрязнений нефтепродуктами. Со слов Кондратьева, на местных пляжах была проделана большая работа по очистке. 

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — заявил глава Кубани.

Тем временем на пляжах с галечным покрытием, расположенных от Утриша до высокого берега Анапы, следов загрязнений специалисты не выявили. Эти места также будут безопасны для отдыха, заявил глава региона.  

На завершающий вопрос президента, все ли пляжи Кубани будут открыты в этом сезоне отпусков, Кондратьев ответил утвердительно. 

Вам будет интересно
NASA показало фото обратной стороны Луны
Космический корабль Orion, участвующий в миссии «Артемида-2», завершил период наблюдений за Луной. NASA опубликовало фото спутника Земли, сделанное с...
07.04.2026
608

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

