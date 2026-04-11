Россия и Украина провели обмен военнопленными. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии.
Между Россией и Украиной 11 апреля состоялся обмен военнопленными. На родину вернутся 175 военнослужащих РФ, аналогичное число людей передано Киеву. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — указано в сообщении.
Затем российские военнослужащие будут доставлены на территорию России для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.
В оборонном ведомстве также добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера при обмене военнопленными оказали Арабские Эмираты.
Ранее стало известно о возвращении с территории Украины жителей Курской области, которых удерживали в плену.