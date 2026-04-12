Губернатор Ленинградской области обратился к жителям региона по случаю Дня космонавтики.

В своем обращении он напомнил, что 12 апреля 1961 года стало днем прорыва, когда страна совершила рывок к звездам. Полет Юрий Гагарин, по словам главы региона, стал ярким свидетельством достижений отечественной науки, инженерной мысли и слаженного труда.

Губернатор отметил, что традиции первопроходцев продолжают жить и сегодня. Ленинградская область, как он подчеркнул, вносит значимый вклад в развитие высоких технологий. В регионе развиваются уникальные производства, а молодые ученые и инженеры продолжают дело предыдущих поколений, создавая решения для безопасности, прогресса и улучшения качества жизни.

«Желаю вам сохранять дух покорителей космоса, смело смотреть вперед и преумножать достижения, которыми будет гордиться наша Родина. С праздником! С Днем космонавтики!», - отметил глава региона.