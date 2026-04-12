Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем космонавтики

Губернатор Ленинградской области обратился к жителям региона по случаю Дня космонавтики.

Фото: lenobl.ru.

В своем обращении он напомнил, что 12 апреля 1961 года стало днем прорыва, когда страна совершила рывок к звездам. Полет Юрий Гагарин, по словам главы региона, стал ярким свидетельством достижений отечественной науки, инженерной мысли и слаженного труда.

Губернатор отметил, что традиции первопроходцев продолжают жить и сегодня. Ленинградская область, как он подчеркнул, вносит значимый вклад в развитие высоких технологий. В регионе развиваются уникальные производства, а молодые ученые и инженеры продолжают дело предыдущих поколений, создавая решения для безопасности, прогресса и улучшения качества жизни.

«Желаю вам сохранять дух покорителей космоса, смело смотреть вперед и преумножать достижения, которыми будет гордиться наша Родина. С праздником! С Днем космонавтики!», - отметил глава региона.

В Ленинградской области 12 апреля ограничат движение на ряде трасс

В воскресенье, 12 апреля, на некоторых дорогах Ленинградской области будут проводиться ремонтные работы, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения могут коснуться как отдельных участков, так и целых магистралей.

Ремонтные работы пройдут на следующих трассах: Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия», А-181 подъезд к МАПП «Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга».

Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, а также соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в зонах проведения работ.

