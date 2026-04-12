Главная / Новости / В Дубровке мужчина убил кота на глазах у четырехлетнего сына и бросил труп в продавца магазина

В Дубровке мужчина убил кота на глазах у четырехлетнего сына и бросил труп в продавца магазина

Всеволожский городской суд рассмотрит дело 42-летнего мужчины, который жестоко расправился с котом на глазах у своего четырехлетнего сына.

В Дубровке мужчина убил кота на глазах у четырехлетнего сына и бросил труп в продавца магазина - Отмечается, что обвиняемый уже был неоднократно судим.
Инцидент произошел 8 апреля, когда семья была в магазине в поселке Дубровка. В зоне входа в универсам мужчина подобрал кота и вышел с ним на улицу. Там, на глазах у четырехлетнего сына, он жестоко расправился с животным. После этого мужчина вернулся в магазин и бросил тело кота в продавца.

Отмечается, что обвиняемый уже был неоднократно судим, сообщили в объединенной пресс-службы судов Ленобласти. Задержанному грозит наказание по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть». Следствие попросило судей заключить его под стражу.

убийство Дубровка суд жестокое обращение с животными
Новости

Ежегодный «пасхальный тюлень» прибыл в Фонд друзей балтийской нерпы

Много лет подряд в праздник Пасхи в Фонд друзей балтийской нерпы поступает новый подопечный.

Ежегодный «пасхальный тюлень» прибыл в Фонд друзей балтийской нерпы - Тюлень худой и сильно обезвоженный.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99, ВК

В этом году его доставили с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. В фонде рассказали, что тюлень худой и сильно обезвоженный. Специалисты пообещали сделать все возможное, чтобы помочь новому жителю центра.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

тюлень финский залив Шепелевский маяк Фонд друзей балтийской нерпы

