Всеволожский городской суд рассмотрит дело 42-летнего мужчины, который жестоко расправился с котом на глазах у своего четырехлетнего сына.

Инцидент произошел 8 апреля, когда семья была в магазине в поселке Дубровка. В зоне входа в универсам мужчина подобрал кота и вышел с ним на улицу. Там, на глазах у четырехлетнего сына, он жестоко расправился с животным. После этого мужчина вернулся в магазин и бросил тело кота в продавца.

Отмечается, что обвиняемый уже был неоднократно судим, сообщили в объединенной пресс-службы судов Ленобласти. Задержанному грозит наказание по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть». Следствие попросило судей заключить его под стражу.