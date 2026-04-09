В лесополосе Псковской области во время тренировки застрелили двух поисковых собак породы бордер-колли - Бэсти и Люмен.

Хозяйка собак рассказала, что вывела двух бордер-колли на занятие, как и всегда, отпустила для выполнения задачи — и внезапно услышала выстрелы. Кинолог звала питомцев, но безуспешно. Когда она добралась до места происшествия, то увидела тела своих собак. Питомцы были в ярких сигнальных попонах и с громкими колокольчиками, что делает их заметными, их убийство было преднамеренным, считает Юлия.

Собакам было 4 и 3 года. Обе были обучены для выполнения чрезвычайно трудной задачи — поиска тел погибших. О произошедшем уже сообщено в полицию.