Двух поисковых собак застрелили во время тренировки

Новости Происшествия

Двух поисковых собак застрелили во время тренировки

В лесополосе Псковской области во время тренировки застрелили двух поисковых собак породы бордер-колли - Бэсти и Люмен.

Собакам было 4 и 3 года. Обе были обучены для выполнения чрезвычайно трудной задачи — поиска тел пог
Фото: Freepik.

Хозяйка собак рассказала, что вывела двух бордер-колли на занятие, как и всегда, отпустила для выполнения задачи — и внезапно услышала выстрелы. Кинолог звала питомцев, но безуспешно. Когда она добралась до места происшествия, то увидела тела своих собак. Питомцы были в ярких сигнальных попонах и с громкими колокольчиками, что делает их заметными, их убийство было преднамеренным, считает Юлия.

Собакам было 4 и 3 года. Обе были обучены для выполнения чрезвычайно трудной задачи — поиска тел погибших. О произошедшем уже сообщено в полицию.

Полиция начала проверку после гибели 33 попугаев в контактном зоопарке в Кудрово
В контактном зоопарке в Кудрове погибло 33 попугая. Полиция начала проверку по факту случившегося. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с...
08.04.2026
192

убийство Ленобласть собаки поисковый отряд
Новости Экономика

Пасхальный набор продуктов подешевел в Ленинградской области

Набор продуктов для приготовления блюд к пасхальному столу в России подешевел на 1,7% за год, подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

В Ленинградской области стоимость такого набора уменьшилась на 6,8%, в России - на 1,7%.
Фото: Freepik.

Расчет проводился для стоимости ингредиентов на 4 порции, включая кулич, яйца и творожную пасху. Средняя цена продуктов для пасхального стола в 2026 году составила 486 рублей 88 копеек. По сравнению с подготовкой к прошлой Пасхе подешевели сливочное масло - на 7,1%, сахар - на 3,9%, а также изюм с курагой - на 0,3%, в то время как яйца подорожали на 5,3%, пишет РИА Новости.

В Ленинградской области стоимость такого набора уменьшилась на 6,8%. Снижение стоимости пасхального набора отмечено в 50 российских регионах.

Руспродсоюз: стоимость приготовления пасхального кулича снизилась на 2,2% за год
По данным «Руспродсоюза», средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России за год снизилась на 2,2%, до 230,7 рублей. Фото: lenobl.ru Для о...
06.04.2026
222

Ленобласть Россия пасха продукты

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

