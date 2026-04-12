На анапском побережье Черного моря за последние двое суток было найдено более 200 мертвых птиц, на телах которых обнаружены следы нефтепродуктов. Об этом сообщил Оперативный штаб региона.

По предварительным данным, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, обнаруженное в 11 километрах от курорта. Как сообщили в Оперативном штабе Кубани, это пятно накануне обработали биосорбентом и установили боновые заграждения.

Здесь считают, что пятно могло образоваться после массированных в последнее время атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.