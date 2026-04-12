weather 9.9°
$ 76.97
90.01

На берегу в Анапе обнаружено более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц

Новости Происшествия

На берегу в Анапе обнаружено более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц

На анапском побережье Черного моря за последние двое суток было найдено более 200 мертвых птиц, на телах которых обнаружены следы нефтепродуктов. Об этом сообщил Оперативный штаб региона.

По предварительным данным, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, обнаруженное в 11 километрах от курорта. Как сообщили в Оперативном штабе Кубани, это пятно накануне обработали биосорбентом и установили боновые заграждения.

Здесь считают, что пятно могло образоваться после массированных в последнее время атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.

Вам будет интересно
Все пляжи Краснодарского края будут доступны туристам в этом году
Для россиян и иностранных туристов будут открыты все курорты Кубани в грядущем сезоне отпусков.
11.04.2026
158

Теги

птицы Краснодарский край Анапа
Для души Новости Главное

Ежегодный «пасхальный тюлень» прибыл в Фонд друзей балтийской нерпы

Много лет подряд в праздник Пасхи в Фонд друзей балтийской нерпы поступает новый подопечный.

Ежегодный «пасхальный тюлень» прибыл в Фонд друзей балтийской нерпы
Фото: Спасение тюленей 699-23-99, ВК

В этом году его доставили с побережья Финского залива из окрестностей Шепелевского маяка. В фонде рассказали, что тюлень худой и сильно обезвоженный. Специалисты пообещали сделать все возможное, чтобы помочь новому жителю центра.

Вам будет интересно
В Фонд друзей балтийской нерпы поступила новая подопечная из поселка Снетково
В Фонд друзей балтийской нерпы прибыла новая подопечная - ладожская нерпочка из поселка Снетково. Вес малышки — всего 4 килограмма.
08.04.2026
328

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Теги

тюлень финский залив Шепелевский маяк Фонд друзей балтийской нерпы

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
20:02 01.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться