Подразделения Вооруженных сил Украины 1971 раз нарушили режим перемирия в период с 16:00 мск 11 апреля до 8:00 мск 12 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Министерство подчеркнуло, что российская армия строго соблюдает режим прекращения огня.

Президент Владимир Путин 9 апреля объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля. В прошлом году Россия также объявляла о пасхальном перемирии, которое Украина якобы приняла. По его окончании в Минобороны сообщили о более чем 4900 нарушениях со стороны ВСУ.