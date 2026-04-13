На ряде федеральных трасс Ленобласти 13 апреля введут временные ограничения

На ряде федеральных трасс Ленобласти 13 апреля введут временные ограничения

В связи с плановыми дорожными работами 13 апреля на некоторых федеральных трассах Ленинградской области будут действовать временные ограничения движения транспорта.

Это затронет ключевые магистрали региона, включая трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120, А-114, А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и другие направления. Водителей предупреждают о снижении скоростного режима и возможных затруднениях движения в течение дня.

Дорожные работы включают очистку дорожного полотна, ремонт покрытия, обслуживание инфраструктуры и установку дорожных знаков. Также будет проводиться мойка шумозащитных экранов и уборка придорожных территорий.

Вам будет интересно
В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ
В России утвердили новый государственный стандарт по мониторингу функционального состояния водителей с помощью систем искусственного интеллекта. Об эт...
12.04.2026
208

Рекомендуется заранее планировать маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать временные ограничения для обеспечения безопасности на дорогах.

На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов

Роскосмос открыл на портале «Госуслуги» сервис по приему заявлений в отряд космонавтов. Подать заявление можно до 30 июня 2026 года.

Среди требований к будущим космонавтам - наличие российского гражданства, возраст до 35 лет, вес 50 - 90 кг, рост 150 - 190 см, наличие высшего образования из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет, владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком.

В случае успешного прохождения отбора желающий сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Вам будет интересно
Названы размеры компенсаций за поврежденные при теракте окна и балконы в Ленобласти
В Ленинградской области уточнили размер единовременной материальной помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате терактов, произошедших на...
09.04.2026
430

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов
На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов

22:41 12.04.2026

Россиян предупредили о штрафах за «лебедей» и клумбы из покрышек
Россиян предупредили о штрафах за «лебедей» и клумбы из покрышек

21:41 12.04.2026

