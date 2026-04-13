В связи с плановыми дорожными работами 13 апреля на некоторых федеральных трассах Ленинградской области будут действовать временные ограничения движения транспорта.

Это затронет ключевые магистрали региона, включая трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120, А-114, А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и другие направления. Водителей предупреждают о снижении скоростного режима и возможных затруднениях движения в течение дня.

Дорожные работы включают очистку дорожного полотна, ремонт покрытия, обслуживание инфраструктуры и установку дорожных знаков. Также будет проводиться мойка шумозащитных экранов и уборка придорожных территорий.

Рекомендуется заранее планировать маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать временные ограничения для обеспечения безопасности на дорогах.