Главная / Для души / Яркую комету и метеорный поток смогут наблюдать россияне в апреле

Яркую комету и метеорный поток смогут наблюдать россияне в апреле

Во второй половине апреля жители России смогут увидеть комету PANSTARRS (C/2025 R3) и метеорный поток Лириды, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Пик яркости кометы ожидается 20 апреля, когда она достигнет перигелия — ближайшей точки к Солнцу. В это время небесное тело будет видно в утренние часы, приблизительно с 4 утра. Ожидается, что яркость кометы достигнет третьей звездной величины, что позволит наблюдать ее даже с помощью бинокля или любительского телескопа.

Максимум активности метеорного потока Лириды ожидается 22 апреля. При благоприятных погодных условиях можно будет увидеть до 18 метеоров в час.

Кроме того, с 19 по 20 апреля произойдет сближение Марса, Сатурна и Меркурия. Однако, это явление не является полноценным «парадом планет».

На ряде федеральных трасс Ленобласти 13 апреля введут временные ограничения

В связи с плановыми дорожными работами 13 апреля на некоторых федеральных трассах Ленинградской области будут действовать временные ограничения движения транспорта.

Это затронет ключевые магистрали региона, включая трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120, А-114, А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и другие направления. Водителей предупреждают о снижении скоростного режима и возможных затруднениях движения в течение дня.

Дорожные работы включают очистку дорожного полотна, ремонт покрытия, обслуживание инфраструктуры и установку дорожных знаков. Также будет проводиться мойка шумозащитных экранов и уборка придорожных территорий.

Рекомендуется заранее планировать маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и учитывать временные ограничения для обеспечения безопасности на дорогах.

