Во второй половине апреля жители России смогут увидеть комету PANSTARRS (C/2025 R3) и метеорный поток Лириды, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Пик яркости кометы ожидается 20 апреля, когда она достигнет перигелия — ближайшей точки к Солнцу. В это время небесное тело будет видно в утренние часы, приблизительно с 4 утра. Ожидается, что яркость кометы достигнет третьей звездной величины, что позволит наблюдать ее даже с помощью бинокля или любительского телескопа.

Максимум активности метеорного потока Лириды ожидается 22 апреля. При благоприятных погодных условиях можно будет увидеть до 18 метеоров в час.

Кроме того, с 19 по 20 апреля произойдет сближение Марса, Сатурна и Меркурия. Однако, это явление не является полноценным «парадом планет».