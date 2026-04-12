Роскосмос открыл на портале «Госуслуги» сервис по приему заявлений в отряд космонавтов. Подать заявление можно до 30 июня 2026 года.

Среди требований к будущим космонавтам - наличие российского гражданства, возраст до 35 лет, вес 50 - 90 кг, рост 150 - 190 см, наличие высшего образования из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет, владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком.

В случае успешного прохождения отбора желающий сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам. Об этом сообщает Минцифры РФ.