В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов

В Петербурге ликвидировали преступную группу, занимавшуюся продажей сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади.

В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов - Параллельно был проведен масштабный рейд в районе Сенной площади. Его целью стала борьба с незаконны
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО, первым задержали с поличным розничного сбытчика — 25-летнего гражданина сопредельного государства. У него изъяли 10 граммов сильнодействующего препарата, возбуждено уголовное дело.

Затем был задержан 41-летний соотечественник задержанного, обеспечивавший поставки мелкооптовых партий. При обыске в квартире обнаружили более 2000 таблеток, десяток флаконов другого сильнодействующего препарата, а также упаковочные материалы. Также задержан предполагаемый организатор незаконного бизнеса — 27-летний выходец из того же государства Средней Азии.

Оперативники устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Параллельно был проведен масштабный рейд в районе Сенной площади. Его целью стала борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Проверили почти 100 человек, из них 25 человек с признаками опьянения доставили в отделы полиции для освидетельствования, у девяти из них выявили следы употребления запрещенных веществ.

Пловец из Ленобласти завоевал «золото» на всероссийских соревнованиях

Тимофей Михайлов из Подпорожского района Ленобласти завоевал золотую медаль на соревнованиях «Кубок Александра Попова» в Челябинске.

Пловец из Ленобласти завоевал «золото» на всероссийских соревнованиях - На дистанции 50 метров баттерфляем спортсмен показал впечатляющий результат — 25,51 секунды — и стал
Фото: Федерация плавания и синхронного плавания ЛенОбл

На дистанции 50 метров баттерфляем спортсмен показал впечатляющий результат — 25,51 секунды — и стал лучшим среди участников заплыва. На пьедестале почета Тимофей стоял с флагом Ленинградской области.

Спортсмена подготовил опытный тренерский штаб под руководством Надежды Якунькиной.

