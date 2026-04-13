Пропавший в Волосовском районе мужчина найден мертвым

Пропавший в Волосовском районе мужчина найден мертвым

В деревне Клопицы Волосовского района Ленобласти пропавшего мужчину нашли погибшим.

Поисками занимались волонтеры водолазной группы «ДобротворецЪ». Они осмотрели два водоема с помощью эхолота и датчика кругового обзора. После обнаружения тела, волонтеры доставили его на берег.

25-летний молодой человек проживал в Клопицах вместе с родителями. Он пропал 4 апреля, незадолго до этого отметив свой день рождения.

нашли тело Ленобласть Клопицы Волосовский район водолазы
В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов

В Петербурге ликвидировали преступную группу, занимавшуюся продажей сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади.

В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов - Параллельно был проведен масштабный рейд в районе Сенной площади. Его целью стала борьба с незаконны
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО, первым задержали с поличным розничного сбытчика — 25-летнего гражданина сопредельного государства. У него изъяли 10 граммов сильнодействующего препарата, возбуждено уголовное дело.

Затем был задержан 41-летний соотечественник задержанного, обеспечивавший поставки мелкооптовых партий. При обыске в квартире обнаружили более 2000 таблеток, десяток флаконов другого сильнодействующего препарата, а также упаковочные материалы. Также задержан предполагаемый организатор незаконного бизнеса — 27-летний выходец из того же государства Средней Азии.

Оперативники устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Параллельно был проведен масштабный рейд в районе Сенной площади. Его целью стала борьба с незаконным оборотом наркотических средств. Проверили почти 100 человек, из них 25 человек с признаками опьянения доставили в отделы полиции для освидетельствования, у девяти из них выявили следы употребления запрещенных веществ.

наркотики Петербург мигранты полиция Мвд

