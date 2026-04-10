weather 4.1°
$ 77.84
90.88

Главная / Новости / На мужчину завели уголовное дело за пьяную езду на электросамокате в Ленобласти

Новости Происшествия

На мужчину завели уголовное дело за пьяную езду на электросамокате в Ленобласти

Приговор за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения вынесли жителю Гатчины.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Несмотря на это, позже жителя Гатчины снова задержали пьяным за рулем электросамоката. После этого в отношении него завели уже уголовное дело.

Суд признал Андрея Г. виновным и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, а также лишил права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев.

Теги

Электросамокат Гатчина
Новости Социум

В Петербурге инспекторы ДПС помогли быстро доставить в больницу задыхающегося ребенка

В Петербурге сотрудники ДПС помогли семье в экстренной ситуации.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

На пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов к дежурному экипажу ДПС подъехала машина, из которой выбежала женщина с 11-месячным ребенком на руках. Она сообщила, что ее сын случайно проглотил мелкий предмет и начал задыхаться, а из-за плотного трафика они не могут самостоятельно добраться до больницы.

Полицейские пересадили маму с ребенком в патрульную машину и, включив спецсигналы, оперативно доставили их в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова. Врачи своевременно оказали помощь малышу.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он уже дома. Мама малыша выразила благодарность полицейским за их неравнодушие и быструю реакцию.

Теги

Петербург дпс

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться