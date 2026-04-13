Александр Дрозденко рассказал о природной и духовной достопримечательности Ленобласти — урочище «Абрамовщина», расположенном в Старой Ладоге.

«Бывает красота — как тихий свет. Она лечит душу, не спрашивая имени. Такая — в Ленинградской области, в Старой Ладоге. Зовётся «Абрамовщина». Место силы, спрятанное от посторонних глаз. Найти можно. Забыть — нельзя», - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что к святому источнику ведет путь длиной около трех километров через вековой лес. Сам источник, как он подчеркнул, был создан более 250 лет назад схиигуменьей Евпраксия, которая возглавляла монастырь на рубеже XVIII–XIX веков. По преданию, она приходила сюда для молитвы, и до сих пор в этих местах сохраняется особая тишина и ощущение остановившегося времени.

«Хвойный воздух, пение птиц и покой. Счастье — рядом. Навестите это место. Пусть новая неделя начнётся не со списка дел, а с шага — к свету, к себе», - подытожил губернатор.