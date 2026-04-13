Губернатор Ленобласти рассказал о живописном месте в Старой Ладоге

Губернатор Ленобласти рассказал о живописном месте в Старой Ладоге

Александр Дрозденко рассказал о природной и духовной достопримечательности Ленобласти — урочище «Абрамовщина», расположенном в Старой Ладоге.

Фото: Александр Дрозденко.

«Бывает красота — как тихий свет. Она лечит душу, не спрашивая имени. Такая — в Ленинградской области, в Старой Ладоге. Зовётся «Абрамовщина». Место силы, спрятанное от посторонних глаз. Найти можно. Забыть — нельзя», - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что к святому источнику ведет путь длиной около трех километров через вековой лес. Сам источник, как он подчеркнул, был создан более 250 лет назад схиигуменьей Евпраксия, которая возглавляла монастырь на рубеже XVIII–XIX веков. По преданию, она приходила сюда для молитвы, и до сих пор в этих местах сохраняется особая тишина и ощущение остановившегося времени.

«Хвойный воздух, пение птиц и покой. Счастье — рядом. Навестите это место. Пусть новая неделя начнётся не со списка дел, а с шага — к свету, к себе», - подытожил губернатор.

Яркую комету и метеорный поток смогут наблюдать россияне в апреле
Во второй половине апреля жители России смогут увидеть комету PANSTARRS (C/2025 R3) и метеорный поток Лириды, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-ас...
Старая Ладога Ленобласть Дрозденко Абрамовщина
Младший сержант из Сланцев Игорь Котов погиб на СВО

В ходе СВО погиб младший сержант из города Сланцы Игорь Котов. Ему было 32 года.

Церемония прощания с Игорем Котовым состоится 14 апреля в храме святого преподобного Серафима Саровского. Бойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.

Фото: глава администрации Сланцевского района

Игорь родился в городе Сольцы Новгородской области, окончил Выскатскую школу и профессиональный Лицей №15 города Сланцы. Трудился на предприятиях города и в порту Усть-Луга. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Младший сержант погиб 26 апреля 2025 года. У него остались мать, супруга и двое дочерей.

МО РФ: 175 российских военнослужащих вернутся на родину из украинского плена
Россия и Украина провели обмен военнопленными. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии. Фото: freepik Между Россией и Украиной 11...
погиб боец Ленобласть Сланцы СВО

