Полиция задержала 17-летнего жителя Луги в Ленобласти, который на почве разрыва отношений со своей девушкой не менее восьми раз выстрелил ей в спину.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, утром 12 апреля в травмпункт самостоятельно обратилась 20-летняя девушка с ушибами плеча и бедра, полученными в результате выстрела в нее из пневматического пистолета. Девушка была госпитализирована.

Позже было установлено, что к инциденту причастен 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений, произвел не менее восьми выстрелов в спину бывшей возлюбленной, когда она находилась в подъезде своего дома в Красносельском районе Петербурга.

Молодой человек задержан. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела.