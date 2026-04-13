Главная / Новости / 17-летний житель Луги восемь раз выстрелил в спину бывшей возлюбленной

17-летний житель Луги восемь раз выстрелил в спину бывшей возлюбленной

Полиция задержала 17-летнего жителя Луги в Ленобласти, который на почве разрыва отношений со своей девушкой не менее восьми раз выстрелил ей в спину.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, утром 12 апреля в травмпункт самостоятельно обратилась 20-летняя девушка с ушибами плеча и бедра, полученными в результате выстрела в нее из пневматического пистолета. Девушка была госпитализирована.

Позже было установлено, что к инциденту причастен 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений, произвел не менее восьми выстрелов в спину бывшей возлюбленной, когда она находилась в подъезде своего дома в Красносельском районе Петербурга.

Молодой человек задержан. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

выстрелил луга Ленобласть Петербург
Новости СВО

Младший сержант из Сланцев Игорь Котов погиб на СВО

В ходе СВО погиб младший сержант из города Сланцы Игорь Котов. Ему было 32 года.

Церемония прощания с Игорем Котовым состоится 14 апреля в храме святого преподобного Серафима Саровского. Бойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.

Младший сержант из Сланцев Игорь Котов погиб на СВО - Ему было 32 года.
Фото: глава администрации Сланцевского района

Игорь родился в городе Сольцы Новгородской области, окончил Выскатскую школу и профессиональный Лицей №15 города Сланцы. Трудился на предприятиях города и в порту Усть-Луга. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Младший сержант погиб 26 апреля 2025 года. У него остались мать, супруга и двое дочерей.

погиб боец Ленобласть Сланцы СВО

