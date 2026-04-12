Всеволожский городской суд избрал меру пресечения мужчине, который убил кота на глазах четырехлетнего сына.
42-летнему жителю Всеволожского района Ленобласти предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным. Он проведет два месяца в СИЗО.
Напомним, инцидент произошел 8 апреля, когда семья была в магазине в поселке Дубровка. В зоне входа в универсам мужчина подобрал кота и вышел с ним на улицу. Там, на глазах у четырехлетнего сына, он жестоко расправился с животным. После этого мужчина вернулся в магазин и бросил тело кота в продавца. Мужчина состоял под административным надзором, то есть ранее привлекался к ответственности.