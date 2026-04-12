Жителя Всеволожского района, который убил кота на глазах у четырехлетнего сына, отправили в СИЗО

Жителя Всеволожского района, который убил кота на глазах у четырехлетнего сына, отправили в СИЗО

Всеволожский городской суд избрал меру пресечения мужчине, который убил кота на глазах четырехлетнего сына.

42-летнему жителю Всеволожского района Ленобласти предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным. Он проведет два месяца в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел 8 апреля, когда семья была в магазине в поселке Дубровка. В зоне входа в универсам мужчина подобрал кота и вышел с ним на улицу. Там, на глазах у четырехлетнего сына, он жестоко расправился с животным. После этого мужчина вернулся в магазин и бросил тело кота в продавца. Мужчина состоял под административным надзором, то есть ранее привлекался к ответственности.

Бездомный ударил женщину садовыми ножницами на остановке в Петербурге
В Петербурге полиция задержала 63-летнего бездомного, подозреваемого в нападении на женщину у дома по Заневскому проспекту. Очевидец сообщил в полицию...
10.04.2026
227

жестокое обращение с животными Дубровка Всеволожский район Ленобласть арестован живодер
Новости Экономика

Названо неудачное время для обсуждения повышения зарплаты

Самый неудачный период для обсуждения повышения зарплаты с руководителем — лето, рассказала ТАСС руководитель магистерской программы «Стратегия и технологии HR-менеджмента» Президентской академии в Петербурге Тамара Гриненко.

В июне — августе деловая активность снижается, многие руководители в отпусках, а решения откладываются, отметила она. Осень, особенно сентябрь и октябрь, также неоднозначный период для таких разговоров. С одной стороны, бизнес активизируется, с другой — компании могут переходить к бюджетированию и откладывать индивидуальные пересмотры зарплат до конца года.

В общем, ноябрь и декабрь – наилучший период для того, чтобы просить руководство о повышении зарплаты, также можно поговорить в январе – феврале и в марте – апреле, считает Гриненко.

Чиновники перечислили востребованные специальности в Петербурге
Порядка 10 тысяч рабочих не хватает предприятиям Санкт-Петербурга, при этом наибольший спрос сохраняется на специалистов рабочих профессий. О ситуации...
19.03.2026
501

Кроме того, стоит принимать к сведению общее состояние бизнеса: в период сокращений, оптимизации затрат или падения выручки даже самые выдающиеся достижения сотрудника не гарантируют позитивного исхода переговоров с руководством.

зарплата работа

Популярное

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая
Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

22:41 08.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

