Минобороны: ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз

Минобороны: ВСУ нарушили пасхальное перемирие 6558 раз

Министерство обороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений Украиной режима пасхального перемирия.

По данным военного ведомства, ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из артиллерии, РСЗО и танков, а также более пяти тысяч ударов квадрокоптерами. При этом в целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена.

В свою очередь российская армия в зоне спецоперации строго соблюдала режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.

Вам будет интересно
1000 на 41: Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия передала Украине 1000 тел погибших украинских военнослужащих. Фото: Freepik. В свою очередь, украинская сторона передала России 41 тело бойцов...
09.04.2026
501

Новости СВО

Младший сержант из Сланцев Игорь Котов погиб на СВО

В ходе СВО погиб младший сержант из города Сланцы Игорь Котов. Ему было 32 года.

Церемония прощания с Игорем Котовым состоится 14 апреля в храме святого преподобного Серафима Саровского. Бойца похоронят на кладбище в поселке Сосновка.

Фото: глава администрации Сланцевского района

Игорь родился в городе Сольцы Новгородской области, окончил Выскатскую школу и профессиональный Лицей №15 города Сланцы. Трудился на предприятиях города и в порту Усть-Луга. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Младший сержант погиб 26 апреля 2025 года. У него остались мать, супруга и двое дочерей.

Вам будет интересно
МО РФ: 175 российских военнослужащих вернутся на родину из украинского плена
Россия и Украина провели обмен военнопленными. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии. Фото: freepik Между Россией и Украиной 11...
11.04.2026
418

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
В Ленобласти объявили опасность БПЛА
