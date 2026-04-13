Министерство обороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений Украиной режима пасхального перемирия.

По данным военного ведомства, ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из артиллерии, РСЗО и танков, а также более пяти тысяч ударов квадрокоптерами. При этом в целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена.

В свою очередь российская армия в зоне спецоперации строго соблюдала режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.