Без осадков и до +17 градусов – погода в Ленобласти на 14 апреля

Для души Новости

Без осадков и до +17 градусов – погода в Ленобласти на 14 апреля

В Ленинградской области 14 апреля ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Ветер будет слабым, северного и северо-восточного направлений. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, а днем поднимется до +12...+17 градусов.

Везде грязь, на кровати пьяный незнакомец: 5-летнего ребенка спасли из захламленной квартиры в Сестрорецке

Фото: Росгвардия Петербурга

Местные жители обратились в экстренные службы с сообщением о ребенке, который находился один на балконе. При детальной проверке оказалось, что мальчик живет в ужасных условиях.

В Сестрорецке правоохранительные органы выясняют, почему 5-летний мальчик остался дома без присмотра и игрался на открытом балконе один. Также у органов есть вопросы и к условиям проживания малыша. 

Как сообщили в Росгвардии по Петербургу, минувшим вечером, 12 апреля, поступило сообщение о ребенке, который игрался на балконе квартиры и едва не упал вниз. Прибывший наряд обнаружил, что мальчик сразу зашел обратно в квартиру, как только увидел полицейских. 

«Впоследствии в указанной квартире росгвардейцы обнаружили оставленного без присмотра 5-летнего мальчика. Помимо ребенка в помещении находился спящий 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, не являющийся отцом несовершеннолетнего», — сообщили в Росгвардии.

Родителей ребенка в этот момент не было дома. Состояние жилого помещения при этом оставляет желать лучшего. По всей квартире были разбросаны вещи и мусор, уборка, судя по всему, не проводилась долгое время.

Сотрудники Росгвардии забрали ребенка с собой и отвезли в отдел полиции. Там мальчика передали инспектору по делам несовершеннолетних. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти родителей малыша. 

