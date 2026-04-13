Жители региона смогут получить ответы на интересующие вопросы, а также узнать о новых государственных услугах.

В понедельник, 13 апреля, для жителей Ленинградской области проведут «прямую линию» во вопросам работы МФЦ и Роскадарстра. Старт — в 15:00.

В прямом эфире выступят директор филиала ППК “Роскадастр” по Ленинградской области «Роскадастр» по Ленобласти Тимофей Сидяйкин и директор региональной сети МФЦ Сергей Есипов.

Одной из заглавных тем встречи станут новые услуги МФЦ. Например, теперь ленинградцы и гости региона смогут получить в многофункциональных центрах услуги Роскадастра по формированию технического плана, уточнению границ участка, подготовке межевого плана, объединению и перераспределению земель, исправлению ошибок и другие.

Для желающих обратиться на «прямую линию» действуют следующие способы связи:

по телефону (812) 775-47-78;

через мессенджер МАХ «Директор МФЦ - на связи!» 8 (931) 303-36-75;

в личных сообщениях в группе ВКонтакте.

Также оставить вопрос можно до эфира или после трансляции: