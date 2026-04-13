Жители региона смогут получить ответы на интересующие вопросы, а также узнать о новых государственных услугах.
В понедельник, 13 апреля, для жителей Ленинградской области проведут «прямую линию» во вопросам работы МФЦ и Роскадарстра. Старт — в 15:00.
В прямом эфире выступят директор филиала ППК “Роскадастр” по Ленинградской области «Роскадастр» по Ленобласти Тимофей Сидяйкин и директор региональной сети МФЦ Сергей Есипов.
Одной из заглавных тем встречи станут новые услуги МФЦ. Например, теперь ленинградцы и гости региона смогут получить в многофункциональных центрах услуги Роскадастра по формированию технического плана, уточнению границ участка, подготовке межевого плана, объединению и перераспределению земель, исправлению ошибок и другие.
Для желающих обратиться на «прямую линию» действуют следующие способы связи:
по телефону (812) 775-47-78;
через мессенджер МАХ «Директор МФЦ - на связи!» 8 (931) 303-36-75;
Девятиклассники из Приморска узнали секреты «черного золота» на открытом уроке
13 апреля для учащихся 9-х классов Приморской школы компания ООО «Транснефть-Порт Приморск» организовала и провела увлекательный открытый урок, посвященный основам нефтедобычи, переработки и экологической безопасности. Занятие прошло в формате интерактивной лекции с наглядными экспериментами.
Урок провела начальник испытательной лаборатории нефти ООО «Транснефть-Порт Приморск» Бажанова Инна Сергеевна.
Она рассказала ребятам малоизвестные факты о нефти:
Происхождение терминов: слово «нефть» дословно переводится как «извергать, исторгать», а единица измерения «баррель» происходит от английского barrel — «бочка».
Цвет имеет значение: хотя нефть называют «черным золотом», в природе встречаются месторождения красной, голубой, зеленой и даже бесцветной нефти. Оттенок зависит от смолистых веществ в составе, однако на качество конечных продуктов переработки это практически не влияет.
Геология без мифов: одно из самых распространенных заблуждений — что нефть залегает под землей в виде «озер». На самом деле она накапливается в пористых горных породах-коллекторах, которые работают как губка, впитывая углеводороды.
Экономическая роль: нефть — королева мировой экономики. Ее цена влияет не только на стоимость бензина, но и на производство пластика, лекарств, косметики и тысяч других товаров повседневного спроса.
Экологический аспект: разлив нефти — серьезная катастрофа для экосистем. Школьникам объяснили, почему даже небольшое пятно на воде угрожает животным и требует оперативного вмешательства.
Учащиеся с большим интересом отнеслись к демонстрационной части урока. Особенно запомнился опыт «Нефть и вода»: ребята самостоятельно наблюдали, как нефть, добавленная в сосуд с водой, не растворяется, а формирует тонкую плёнку на поверхности. В завершение эксперимента школьники изучили эффективный и безопасный способ устранения такой нефтяной плёнки — с помощью специального сорбента.
Знания для будущего
«Такие уроки помогают ученикам увидеть связь между школьной программой и реальным применением знаний, — отметила Инна Бажанова. — Мы хотим, чтобы молодежь понимала: нефтетранспортная отрасль — это не только трубы и насосы, но и высокая наука, экологическая ответственность и инновации».
ООО «Транснефть-Порт Приморск» планирует продолжать сотрудничество с учебными заведениями, расширяя программу профориентационных мероприятий для подрастающего поколения.