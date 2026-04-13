В ранних урожаях может присутствовать большое количество потенциально вредных соединений.

Употребление ранних овощей и зелени может быть опасно для здоровья человека. Первые весенние урожаи, как правило, выращиваются с большим количеством азотных удобрений, что провоцирует накопление в плодах нитратов. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарёва.

Как пояснила эксперт, сами по себе нитраты не являются токсичными. Однако при переработке организмом человека эти соединения превращаются в нитриты, которые могут взаимодействовать с гемоглобином крови, изменяя его структуру.

«В результате снижается способность крови переносить кислород, что особенно чувствительно для детей, пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — предупредила Золотарёва.

Причем на количество нитратов влияет не только удобрения, но и особенности растения. Больше всего соединений скапливается в зелени, поскольку обменные процессы наиболее активно происходят в листьях.

Также важно учитывать, что весной растения не получают достаточного количества солнечного света. Из-за этого растения медленно перерабатывают нитраты. В результате их значительная часть остается в тканях.