В Петербурге девушка-подросток отдала мошенникам ключ от квартиры и оставила семью без 7 млн рублей

Новости Происшествия

В Петербурге девушка-подросток отдала мошенникам ключ от квартиры и оставила семью без 7 млн рублей

В Подмосковье задержан участник преступной схемы по обману 16-летней жительницы Петербурга. Аферисты убедили ее отдать ключ от семейной квартиры, в которой лежал сейф с крупной суммой.

В Петербурге девушка-подросток отдала мошенникам ключ от квартиры и оставила семью без 7 млн рублей - В Подмосковье задержан участник преступной схемы по обману 16-летней жительницы Петербурга. Аферисты
Фото: freepik

В Петербурге расследуется уголовное дело о краже крупной суммы денег из квартиры. Злоумышленники убедили 16-летнюю девушку передать им ключ от жилого помещения. Позже там пропали более 7 млн рублей, лежавшие в сейфе.

По имеющейся информации, заявление о краже поступило в полицию 9 апреля от владельца квартиры. При проверке выяснилось, что неизвестные на протяжении более трех недель убеждали дочь мужчины оставить ключ от жилья в условленном месте, что она и сделала.

«В квартиру свободным доступом проник злоумышленник и взломал сейф, из которого похитил 7 352 800 рублей», — заявили в главке МВД.

Одного из участников преступной схемы задержали в подмосковной Балашихе. Им оказался 22-летний местный житель. Предварительно, именно он проник в квартиру и взломал сейф.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают других причастных к преступлению.

Вам будет интересно
В Петербурге задержали мигрантов за сбыт сильнодействующих препаратов
В Петербурге ликвидировали преступную группу, занимавшуюся продажей сильнодействующих препаратов в районе Сенной площади.
Новости Точка зрения outside

Сергей Перминов рассказал, по какому пути пойдут отношения России и Венгрии с приходом Мадьяра

У Москвы и Будапешта немало взаимовыгодных проектов. Это прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества.

На парламентских выборах в Венгрии большинство голосов избирателей собрала оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петерома Мадьяром. Теперь это главная политическая сила страны, которая сможет принимать законы без поддержки других фракций. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что для Будапешта открывается новая страница истории.

"Венгерские позиции по ряду вопросов точно изменятся. В первую очередь это коснется связей с Брюсселем. Отношения с ним испортились давно, так как Виктор Орбан жестко отстаивал свои позиции и проводил не находивший там понимания курс», — цитирует сенатора Online47.

Что же касается отношений с Россией, есть шанс, что Будапешт продолжит сотрудничество с Москвой. У обеих стран множество взаимовыгодных проектов.

«Россию связывают с Венгрией немало взаимовыгодных проектов. Они были и остаются хорошим фундаментом для прагматичного взаимодействия», — добавил сенатор.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Ленобласть заинтересована в наращивании сотрудничества с Кубой
Ленинградская область и Республика Куба договорились о расширении сотрудничества и подготовке к подписанию меморандума на ПМЭФ-2026.
