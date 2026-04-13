В Подмосковье задержан участник преступной схемы по обману 16-летней жительницы Петербурга. Аферисты убедили ее отдать ключ от семейной квартиры, в которой лежал сейф с крупной суммой.

В Петербурге расследуется уголовное дело о краже крупной суммы денег из квартиры. Злоумышленники убедили 16-летнюю девушку передать им ключ от жилого помещения. Позже там пропали более 7 млн рублей, лежавшие в сейфе.

По имеющейся информации, заявление о краже поступило в полицию 9 апреля от владельца квартиры. При проверке выяснилось, что неизвестные на протяжении более трех недель убеждали дочь мужчины оставить ключ от жилья в условленном месте, что она и сделала.

«В квартиру свободным доступом проник злоумышленник и взломал сейф, из которого похитил 7 352 800 рублей», — заявили в главке МВД.

Одного из участников преступной схемы задержали в подмосковной Балашихе. Им оказался 22-летний местный житель. Предварительно, именно он проник в квартиру и взломал сейф.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают других причастных к преступлению.