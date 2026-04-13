Везде грязь, на кровати пьяный незнакомец: 5-летнего ребенка спасли из захламленной квартиры в Сестрорецке

Фото: Росгвардия Петербурга

Местные жители обратились в экстренные службы с сообщением о ребенке, который находился один на балконе. При детальной проверке оказалось, что мальчик живет в ужасных условиях.

В Сестрорецке правоохранительные органы выясняют, почему 5-летний мальчик остался дома без присмотра и игрался на открытом балконе один. Также у органов есть вопросы и к условиям проживания малыша. 

Как сообщили в Росгвардии по Петербургу, минувшим вечером, 12 апреля, поступило сообщение о ребенке, который игрался на балконе квартиры и едва не упал вниз. Прибывший наряд обнаружил, что мальчик сразу зашел обратно в квартиру, как только увидел полицейских. 

«Впоследствии в указанной квартире росгвардейцы обнаружили оставленного без присмотра 5-летнего мальчика. Помимо ребенка в помещении находился спящий 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, не являющийся отцом несовершеннолетнего», — сообщили в Росгвардии.

Родителей ребенка в этот момент не было дома. Состояние жилого помещения при этом оставляет желать лучшего. По всей квартире были разбросаны вещи и мусор, уборка, судя по всему, не проводилась долгое время.

Сотрудники Росгвардии забрали ребенка с собой и отвезли в отдел полиции. Там мальчика передали инспектору по делам несовершеннолетних. Сейчас правоохранительные органы пытаются найти родителей малыша. 

В Петербурге девушка-подросток отдала мошенникам ключ от квартиры и оставила семью без 7 млн рублей

В Подмосковье задержан участник преступной схемы по обману 16-летней жительницы Петербурга. Аферисты убедили ее отдать ключ от семейной квартиры, в которой лежал сейф с крупной суммой.

Фото: freepik

В Петербурге расследуется уголовное дело о краже крупной суммы денег из квартиры. Злоумышленники убедили 16-летнюю девушку передать им ключ от жилого помещения. Позже там пропали более 7 млн рублей, лежавшие в сейфе.

По имеющейся информации, заявление о краже поступило в полицию 9 апреля от владельца квартиры. При проверке выяснилось, что неизвестные на протяжении более трех недель убеждали дочь мужчины оставить ключ от жилья в условленном месте, что она и сделала.

«В квартиру свободным доступом проник злоумышленник и взломал сейф, из которого похитил 7 352 800 рублей», — заявили в главке МВД.

Одного из участников преступной схемы задержали в подмосковной Балашихе. Им оказался 22-летний местный житель. Предварительно, именно он проник в квартиру и взломал сейф.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают других причастных к преступлению.

