Более 15 нарушений в сфере пассажирских перевозок выявили в четырех районах Ленобласти за март

Региональный Комитет по транспорту подвел итоги проверок перевозчиков в прошлом месяце.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

Комитет по транспорту Ленинградской области отчитался об итогах комплексной проверки пассажирских перевозок в Гатчинском, Всеволожском, Кировском и Ломоносовском районах. В поле зрения инспекторов попали 162 транспортных средства, владельцам 16 из них были выписаны административные протоколы.

В сфере такси ключевыми проблемами остается отсутствие разрешений на перевозку, а также игнорирование предрейсовых медицинских осмотров водителей и технического контроля автомобилей.

Нарушения также были выявлены и в автобусных перевозках. Среди них: работа без карт маршрутов, отсутствие медосмотров водителей и условий для маломобильных граждан. Более того, выявлены факты нелегальных перевозок, которые осуществлялись без оформления договора.

«Специалистами ГКУ ЛО «Леноблтранс» проводился контроль соблюдения расписания и технического состояния автобусов на социально значимых маршрутах в указанных районах. Расписание соблюдалось, однако зафиксированы замечания по внешнему оформлению. Так, на отдельных транспортных средствах маршрутов №№ 440, 572а, 575 и 579 не работали электронные маршрутоуказатели», — сообщили в комитете.

Все выявленные нарушения станут основанием для подготовки актов о невыполненной работе. Часть рейсов будут признаны невыполненными, также перевозчикам-нарушителям грозят штрафы.

Житель Выборга заплатит крупный штраф за незаконную рыбалку в Финском заливе

Суд назначил штраф выборгскому рыбаку за ловлю щуки, леща и другой рыбы в охраняемом месте.

Жителю города Выборг Ленинградской области назначили штраф в размере почти за рыбалку в запрещенном для промысла месте. За почти 16 килограммов добычи мужчине придется выплатить 14 тысяч рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе служба судов Санкт-Петербурга, мужчина решил порыбачить в акватории Финского залива у поселка Подборовье. Там он установил сети, которые запрещено использовать в любительской рыбалке, и выловил семь щук, два леща, одного линя и несколько плотвиц. Общий вес улова составил порядка 16 килограммов.

Общий ущерб в размере почти 10 тысяч рублей рыбак компенсировать отказался. Тогда суд постановил взыскать сумму в принудительном порядке. также мужчине придется заплатить госпошлину в размере четырех тысяч рублей. 

